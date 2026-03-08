Elma Saiz: "El feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra'"

1066941.1.260.149.20260308141825 ( I-D) La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y La vicepresidenta tercera y ministra - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha señalado que Ayuso "encabeza una ola ultra que lleva mucho tiempo ya atacando al feminismo" y "a quienes discrepan, a quienes piensan de una forma diferente".

"Lo cierto es que la señora Ayuso encabeza esa ola ultra en Madrid y el feminismo va a decir basta a esa ola ultra", ha reiterado López en la manifestación de la Comisión 8M en Madrid por el Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, ha apuntado que "por eso" se llega al 8M "con esa campaña de odio desatada". Al hilo, se ha referido al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por acoso por una exedil y que, ha denunciado, "sigue en su puesto" o la cancelación y suspensión "de obras culturales por ser demasiado feministas, según su juicio", en alusión a lo ocurrido en Collado Villalba.

En esta localidad, la concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado su dimisión tras haber interrumpido la tarde del sábado la representación de una obra de teatro feminista, un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la progamación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto" y este domingo ha pedido disculpas por lo ocurrido.

Igualmente, López se ha referido a "la violencia digital" que sufren las mujeres. "Y el gobierno de España va a estar a la cabeza de la regulación de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que estamos viendo que tiene un sesgo claramente machista y que siempre, casualidad, ataca al feminismo", ha lamentado.

Así, ha destacado que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que "la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, junto con el Instituto de las Mujeres, supervise, detecte y actúe en todas las campañas de odio que se desatan contra las mujeres", además de ensalzar la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "encabeza toda la regulación que estamos desplegando en Europa en relación con las redes sociales, con la protección de nuestros menores, muy especialmente de las niñas que sufren todos los días campañas de acoso en su vida diaria".

Por lo tanto, ha insistido en que "ni un paso atrás en la lucha feminista, ni un paso atrás tampoco en el espacio digital y en Madrid lamentar llegar al 8M con el alcalde de Móstoles en su puesto y con cancelaciones de obras culturales por ser feministas". "Dice la señora Ayuso libertad, libertad para mandar pacientes de la pública a la privada en sanidad, pero no para obras culturales que son feministas. Esa es la libertad de la señora Ayuso", ha denunciado López.