Los embalses de la región arrancan julio al 78% de su capacidad máxima tras un mes caluroso y escaso de precipitaciones

Archivo - Embalse y presa de Valmayor, a 19 de febrero de 2026, en Valdemorillo, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la Comunidad de Madrid gestionados por Canal de Isabel II arrancan este mes de julio con 735,9 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados, en torno al 78% de la capacidad máxima, una cifra apenas 0,5 puntos por debajo de la media histórica.

Este dato se debe principalmente a que "junio ha sido poco lluvioso", con precipitaciones de 5,6 litros por metro cuadrado (l/m2), un 83% inferiores a la media histórica de 32,5 l/m2. Esto ha provocado que las aportaciones recogidas por los embalses durante este tiempo también hayan estado por debajo de la media.

Así pues, la falta de precipitaciones de junio, sumado a las altas temperaturas de todo el mes, se ha traducido en un aumento del consumo del 10,1% en comparación con el registrado hace exactamente un año, según ha informado Canal de Isabel II en un comunicado.

En concreto, Canal ha derivado 55 hm3 de agua para el consumo de los madrileños en el último mes, cinco hm3 más que el año pasado. Desde que comenzó el año natural, el consumo en la Comunidad de Madrid es un 8,9% más alto que el registrado en el primer semestre de 2025.

Con estos datos, y aunque la situación hidrológica de la región es de normalidad, Canal de Isabel II ha hecho un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso "responsable y eficiente del agua". En sus perfiles en redes sociales y página web se muestran consejos de ahorro y recomendaciones de cara a verano.

En ellos, recuerda que "pequeños gestos" como cerrar el grifo durante el enjabonado, evitar regar en las horas centrales del día o usar el lavavajillas y la lavadora a carga completa, pueden ayudar a conseguir una demanda sostenible de un recurso limitado como es el agua.

Estas acciones de concienciación ciudadana y unas tarifas progresivas han permitido a Canal de Isabel II reducir el consumo de agua 'per cápita' en casi un 30% desde la última sequía de 2005. Además, la compañía trabaja en proyectos que aumenten la eficiencia de la red y permitan preservar el agua de consumo, como el uso de agua regenerada para riegos, la prelocalización de fugas o la renovación de tuberías.