Emergencias 112 recibe más de 1.500 llamadas y abre 138 expedientes por el temporal, pero ninguno de gravedad

Una maquina quitanieves, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para hoy por posibles nevadas en la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha detallado este miércoles que, durante el paso de la borrasca Kristin por la región, Emergencias 112 ha recibido un total de 1.550 llamadas que han derivado en 138 expedientes, si bien ninguno de ellos ha sido de gravedad.

Así lo ha relatado Novillo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles en la localidad de San Sebastián de los Reyes, donde ha detallado que la Comunidad ha desplegado 31 equipos de Bomberos y Brigadas Forestales para trabajos de apoyo en la liberación de accesos en puntos críticos.

Entre estos destacan centros de salud y colegios en municipios, y especialmente en el Hospital de El Escorial, en el de Fuenfría en Cercedilla y en el centro de salud de El Molar.

A partir de ahora, una vez pasado el grueso de la borrasca, la previsión apunta a que la cota de nieve subirá hasta los 1.300 metros a partir de las 16 horas, si bien ha recalcado que el aviso amarillo por vientos seguirá activo en la región, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así las cosas, la Comunidad de Madrid mantendrá la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias hasta que acabe el aviso de Aemet, y posteriormente "se irá desescalando este plan a nivel 0" y se centrará entonces el foco sobre los desembalses.

REUNIÓN PARA COORDINAR DESEMBALSES

Por otro lado, Novillo ha adelantado que se celebrará una reunión de coordinación junto al Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo para "coordinar los desembalses que se van a efectuar para garantizar el resguardo de las presas" en el río Lozoya y en el embalse de Pedrezuela.

Novillo ha incidido en que la Comunidad de Madrid se centrará en atender los desembalses tras las precipitaciones y, llegado el caso, informaría si se generase la activación del plan de inundaciones atendiendo a cómo se produce el desembalse de las presas.

Finalmente, el consejero ha trasladado su agradecimiento a todos los equipos de emergencia por "el trabajo incesante" que han realizado desde anoche y especialmente en las primeras horas de este miércoles, cuando se han registrado "bastantes problemas con la movilidad".

"Gracias a ese equipo y a esa coordinación pues no hemos tenido que lamentar ningún daño personal en este episodio", ha remachado el consejero.