Emergencias 112 recibe ya con normalidad las llamadas y trasvasa progresivamente sus operaciones de nuevo a Pozuelo

Archivo - Un hombre trabaja en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112), a 23 de diciembre de 2022, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recuperado ya su normalidad y realiza de forma progresiva el trasvase de sus operaciones de nuevo a la centralita en Pozuelo de Alarcón desde el centro de respaldo instaurado en la víspera por los "problemas técnicos" que sufrió el servicio.

Así lo han trasladado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que apuntan que aunque la recepción de llamadas "es normal" y "no hay problema", las operaciones siguen aún en el centro de respaldo hasta asegurar al 100% el funcionamiento de la sede en Pozuelo, que se estima pueda ser ya de madrugada.

El servicio de emergencias sufrió el lunes unos "problemas técnicos" que impidieron la recepción de llamadas. Las personas que, en el caso de no pudieran comunicarse con el habitual 112 de emergencias, debían contactar con los teléfonos alternativos 061 091 y 092.