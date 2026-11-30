Archivo - El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, durante una entrevista para Europa Press, a 15 de octubre de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE han empatado este 29 de noviembre al lograr los 'populares' el 33,04% de los votos y los socialistas el 32,93% de los sufragios, con una diferencia de 127 papeletas entre los dos partidos.

Esta fotografía también se traslada a los bloques con cierta ventaja leve para la derecha, con un 49% y una izquierda con el 47%. En lo que sí que no hay empate es en las tendencias, con un PP creciendo 0,61 puntos y un Vox aumentando 2,97.

En la izquierda, por su parte, el PSOE ha bajado 3,63 puntos, mientras que la suma de Frente Amplio (12,83%) y Podemos (1,28%) se ha dejado 3 respecto a lo obtenido por Sumar el 23 de julio de 2023.

Con este panorama se mantiene la incógnita sobre cómo llegarán los partidos a las elecciones municipales de mayo de 2027, donde los socialistas han situado como municipio prioritario a recuperar Leganés, de tradición obrera y uno de los principales caladeros tradicionalmente para el PSOE.

En mayo de 2023 los 'populares' conseguían arrebatar a los socialistas la Alcaldía tras crecer de 4 a 9 concejales y armar una mayoría con los 2 de Vox y los 3 de ULEG. A pesar de lograr ser investido, Miguel Ángel Recuenco (PP) no ha contado con un apoyo estable de Vox, quien ha hecho de oposición negándose incluso a aprobarle los Presupuestos, que acabaron viendo la luz tras no unirse la oposición en una cuestión de confianza.

Frente a ello, desde el PSOE se ha apostado por Miguel Recuenco, un joven que no llega a los 30 años para recuperar la confianza de este municipio y explotar la debilidad aritmética que ha sufrido el alcalde 'popular'.