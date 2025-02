MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de alquiler de patinetes eléctricos dejan de operar en Madrid después de que hace unas semanas la Justicia anulara las medidas cautelares decretadas en octubre, han informado fuentes de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado "positivamente" la decisión. "Nosotros hicimos una apuesta por los patinetes. Desde el punto de vista tecnológico las empresas no fueron capaces de acreditar que esos requisitos los iban a cumplir y, por tanto, nosotros no tenemos ningún problema en rectificar esa decisión", ha apuntado desde el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río.

También ha contestado a la izquierda después de criticarle que no secundara la prohibición de París. "No es lo mismo porque nosotros lo que hicimos fue tratar de regular en condiciones que fueran compatibles con la seguridad fundamentalmente de los peatones. Eso no lo han conseguido (las empresas) y, por tanto, entendemos que no procede que siga habiendo empresas de patinetes, sin perjuicio de quien que tenga un patinete privado lo pueda utilizar", ha señalado.

BAJA LA CONTAMINACIÓN UN 10%

Aprovechando la pregunta, Almeida ha destacado otra "buena noticia" en relación a los datos de calidad del aire. Hemos vuelto a bajar la contaminación un 10% respecto del mes de enero del año pasado", ha anunciado.

"La contaminación sigue bajando, seguimos disfrutando de la mejor calidad del aire, seguimos mejorando todos nuestros índices de calidad. Lo digo porque ya salió el PSOE en Madrid que con esto de ampliar en un año el periodo de preaviso se iba a perjudicar la calidad del aire pero los datos están ahí, avalan las políticas de este equipo de Gobierno", ha resaltado.

A LA ESPERA DE LA REGULACIÓN DE LOS TUK-TUK

En cuanto a la regulación de los tuk-tuk que circulan por Madrid, el alcalde ha explicado que se está por el área de Medio Ambiente y Movilidad. "Están trabajando en ello y espero poder tener una propuesta en un plazo breve de tiempo", ha trasladado a los periodistas.

Almeida ha añadido que la mejora de los datos de sostenibilidad medioambiental forman parte de "un círculo virtuoso", el de "las políticas propias del centro derecha porque la izquierda se ha quedado definitivamente sin la bandera del medioambiente, de la sostenibilidad".

"No todo tienen que ser prohibiciones y restricciones, es posible crecer económicamente y en términos de sostenibilidad medioambiental", ha alegado, para recordar que Madrid es por quinto año, el tercero consecutivo, Ciudad Arbórea del Mundo por parte de Naciones Unidas.