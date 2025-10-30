EMT Madrid se acercará a los 900 millones de presupuesto en 2026 y superará los 500 vehículos eléctricos en su flota

Imagen de un archivo de un autobús de la EMT en la línea 9 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha aprobado este jueves el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a 898,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 38,3 millones de euros respecto a 2025, con lo que podrá superar los 500 vehículos cero emisiones eléctricos en su flota municipal.

Del total, la empresa municipal destinará 135,3 millones a inversiones. El próximo año EMT Madrid se marca como principal objetivo continuar con la descarbonización del transporte público en superficie de Madrid, para lo que contempla un refuerzo de la electrificación de su flota con la adquisición de 70 nuevos autobuses eléctricos, por un importe de 47,7 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Además, la prestación del servicio de autobús aspira a "continuar buscando la mejora permanente" en la calidad del servicio. Para ello, estos presupuestos contemplan necesidades como el refuerzo de líneas que se vean afectadas por grandes obras como el soterramiento de la A-5 o la construcción del intercambiador de Conde de Casal.

En línea con la electrificación de flota se encuentra la transformación de las infraestructuras de EMT Madrid, cuyos centros de operaciones continuarán adaptándose para dar respuesta a las necesidades de carga de la flota cero emisiones, como en Carabanchel, donde se instalarán 27 nuevos puntos de recarga por pantógrafo invertido y en Sanchinarro, 115.

En cuanto al desarrollo de nuevas infraestructuras innovadoras y sostenibles, este presupuesto contempla avances en los trabajos urbanísticos relacionados con el futuro Centro de Operaciones de Las Tablas, así como el nuevo Teleférico de Madrid.

Sobre los aparcamientos, los presupuestos de 2026 cuentan con una "partida clave", debido la apuesta del Ayuntamiento de Madrid y la empresa municipal por la Estrategia de hubs de movilidad 360, que promueve la transformación de los aparcamientos en espacios de integración de diferentes opciones de movilidad sostenible.

En ellos, destacan como prioritarios el transporte público, la movilidad compartida y la activa. La adecuación de los aparcamientos contará con una partida de 20,1 millones y al proyecto del nuevo teleférico se destinarán 22,1 millones de euros.

Finalmente, en el apartado de digitalización se van a invertir más de 4 millones de euros, destinados a reforzar las aplicaciones de comunicación con el ciudadano, fortalecer y desarrollar herramientas de gestión de incidencias y de gestión corporativa, así como para cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.