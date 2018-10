El Enofestival de este sábado en Madrid contará con representación de vinos y alimentos de Castilla-La Mancha

Publicado 23/10/2018 15:51:39 CET

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los mejores vinos y alimentos de Castilla-La Mancha serán "los grandes protagonistas" del Enofestival, el evento musical que acerca la cultura del vino a nuevos públicos y que se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid este sábado, 27 de octubre, con un cartel formado por Delafé, Papaya, Los Hermanos Cubero y Le Parody.

Habrá además una gran representación de otros vinos de la región gracias a las bodegas, cooperativas y Denominaciones de Origen que han confirmado su presencia en el festival, según ha informado Enofestival en nota de prensa.

De este modo, habrá una barra dedicada a los premios Gran Selección que instalará la Junta de Comunidades donde se podrán probar las siguientes referencias Alcardet Brut 18 de Bodegas Alcardet Nuestra Señora del Pilar, de Villanueva de Alcardete (Toledo); Latue espumoso de San Isidro Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha; Bodegas Latue de Villanueva de Alcardete (Toledo); Dominio de Baco. Blanco, de la Cooperativa S.C.A, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); Artesones de Cenizate. Rosado, de la Cooperativa del Campo Virgen de Las Nieves, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, de Cenizate (Albacete) y Laminio Tinto de Bodegas César Velasco, de Villarrobledo (Albacete).

MARIDAJE

Pero además, algunos de estos vinos, junto con alimentos seleccionados, se maridarán en varias catas que se sucederán a lo largo de toda la tarde mientras tienen lugar las distintas actuaciones, entre las que también figuran los DJs Laura Put y ManPop, así como los cómicos Pantomima Full que se atreverán a pinchar algunos de sus temas favoritos.

De este modo, a las 13.30 horas tendrá lugar la cata 'Espumosos y quesos: Perfect match' con los siguientes productos Alcardet Brut 18 y Latue espumoso más cuatro quesos (curado y semicurado de Quesera Campo Rus, Díaz Miguel semicurado y Querta curado de La Casota) y Pan de Cruz.

A las 15.30 será el turno de 'Las joyas manchegas: pan, vino, aceite y jamón' donde un blanco de Dominio de Baco, el rosado Artesones de Cenizate y el Laminio Tinto se maridarán con Pan de Cruz, Aceite de Casas de Hualdo y Jamones Nico.

Una hora después se celebrará la cata 'La Vie en Rose', dedicada a los vinos rosados en la que participarán la Denominación de Origen (DO) Ribera del Júcar y la DO Uclés. Se podrán catar el Bobal Vega Moragona de Ribera del Júcar; Mesta, un Merlot de Uclés; Álex, elaborado con variedad Garnacha de la DO Navarra y Mernat Rosé, 100% Syrah de Bodegas Tierras de Orgaz (Toledo), con IGP Tierras de Castilla.

A las 17.30 horas comenzará la cata de Bodega El Progreso de Villarrubia de los Ojos. Bajo el título 'El Progreso presenta: los vinos cómplices' se podrán catar el Verdejo Varietales, el Ojos del Guadiana Syrah 2017 y el Viña Xétar blanco.

Finalmente, y como novedad en esta edición, se ha programado una cata desde el escenario. A las 17.00 horas se celebrará el espacio 'Castilla-La Mancha brinda con Laura Put' donde la DJ y la enóloga de Bodega Pago del Vicario de Ciudad Real presentarán el Petit Verdot Rosado.

Se trata de un rosado 100% Petit Verdot, una apuesta por lo diferente que*entusiasmará a los amantes de los rosados y hará nuevos adeptos a estos vinos injustamente olvidados a menudo. Ha sido elegido Mejor Vino Español por la Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino 2010 y 2011 y Mejor Rosado de España por la Asociación Española de Escritores del Vino 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

LOS CONSUMIDORES JÓVENES

En el Enofestival, los consumidores, gente joven de entre 25 y 45 años, deseosa de conocer nuevas referencias, de aprender de una forma diferente y, sobre todo, de vivir experiencias innovadoras y emocionantes alrededor de sus momentos de ocio, tendrán la oportunidad también de descubrir vinos de Castilla-La Mancha que son auténticas "joyas enológicas" ya que las dos denominaciones de origen de vinos más pequeñas y jóvenes de Castilla-La Mancha, Ribera del Júcar y Uclés, se suman al Enofestival.

La DO Ribera del Júcar presentará en el evento una muestra representativa de las siete bodegas que embotellan bajo esta marca de calidad de la provincia de Cuenca donde principalmente se cultiva la variedad Bobal con la que se elaboran vinos frescos, carnosos y elegantes. Aunque predominarán los tintos, también se podrán degustar rosados y algún blanco fermentado.

Se trata de vinos que aúnan tradición y modernidad y que prometen un vino de Castilla-La Mancha que se diferencia de lo más conocido de esta región. La DO Ribera del Júcar, que cumple 15 años, es un proyecto socioeconómico joven a pesar de que tradicionalmente ha sido zona diferenciada de otras dentro de la Comunidad. Sus vinos son un reflejo del paisaje dibujado hace miles de años por el río Júcar, un territorio a 750 metros de media de altitud con suelos arcillosos cubiertos de guijarros.

La DO Uclés, por su parte, presentará en este evento una colección de vinos representativos de esta marca de calidad. Está previsto que se presenten dos referencias de cada una de las cuatro bodegas acogidas pertenecientes a las provincias de Cuenca y Toledo.

Uclés es la Denominación de Origen de Castilla-La Mancha situada a mayor altitud, entre 500 a 800 metros en la mitad occidental y entre 600 y 1.200 en la mitad oriental. La altura de la zona de producción, con suelos ricos en potasio, y una viticultura tradicional, el predominio de las formas libres en vaso con densidades de plantación bajas, dan lugar a unas uvas compensadas en ácidos con las que se obtienen unos vinos muy equilibrados.

En este sentido, la producción mayoritariamente en secano, en armonía con la clase y edad de la vid, y teniendo un equilibrio fundamental aportado por la cepa vieja, dan lugar a unos vinos con un pH bajo que les permite tener una vida más larga.

El evento, organizado por la empresa castellano-manchega Pomona Keepers, tiene una entrada con coste de 15 euros y puede adquirirse a través de Eventbrite: www.eventbrite.es/e/entradas-enofestival-el-festival-de-musica-y-cultura-del-vino-49892949154