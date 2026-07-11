Entra en vigor la Ley del Concebido no nacido tras su publicación en el BOCM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar ha entrado este sábado en vigor tras su publicación el viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), convirtiendo a la región en la primera autonomía en otorgar esta consideración de carácter general.

La norma, aprobada en la Asamblea de Madrid a principios de mes, permitirá que el concebido no nacido sea computado, desde que se acredite el embarazo, para la concesión de ayudas y prestaciones autonómicas cuyo acceso dependa de la renta o del número de miembros de la unidad familiar.

Entre ellas destacan las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor escolar, el abono de transporte o las subvenciones destinadas al alquiler para jóvenes, según se desprende de la propia norma.

Asimismo, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero podrán acceder a los beneficios asociados al título de familia numerosa desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación, sin necesidad de esperar al nacimiento.

La ley incorpora también medidas en el ámbito tributario autonómico. En concreto, permitirá aplicar determinadas deducciones en el IRPF por gastos escolares, así como acceder a exenciones de tasas y otras bonificaciones fiscales vinculadas, entre otros supuestos, a la adquisición de vivienda de segunda mano.

La Comunidad de Madrid ha defendido que esta nueva normativa busca reforzar el apoyo a las familias desde el inicio del embarazo, mientras que los grupos de la oposición han criticado durante su tramitación que la medida supone un reconocimiento jurídico del concebido no nacido que, a su juicio, excede las competencias autonómicas.