Se entrega en comisaría el presunto autor del atropello en Usera de anoche

El servicio de Emergencias Madrid asiste a una mujer atropellada - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del atropello de anoche en la calle Antonio López, en Usera, que dejó malherida a una mujer de mediana edad, se ha entregado esta tarde en comisaría y posteriormente ha sido detenido, han informado fuentes del área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

El conductor se dio este jueves por la noche a la fuga sin socorrer a la herida. La delegada de Seguridad, Inma Sanz, le recomendó esta mañana que diera el paso y se entregara en una comisaría porque la Policía acabaría dando con él.

Tras entregarse, la Policía Nacional ha contactado con la Municipal de Madrid, que se ha encargado de la investigación, en el marco de la colaboración entre ambos cuerpos.

La Policía Municipal ha enviado a una patrulla para recogerle y trasladarle a la Comisaría de Coordinación Judicial de Policía Municipal de la calle Plomo, en Arganzuela, donde se le ha tomado declaración y ha quedado detenido. Mañana se le pondrá a disposición judicial.

El atropello tuvo lugar anoche, jueves, sobre las 21.40 horas en la calle Antonio López esquina con calle Mariblanca (Usera), en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo.

SAMUR-Protección Civil atendió a una mujer de unos 45 años, con traumatismo craneoencefálico moderado, posible trauma pélvico y trauma ortopédico, por lo que fue trasladada grave al hospital 12 Octubre. Policía Municipal realizó el atestado y regula el tráfico en la zona, y comenzó la búsqueda del vehículo implicado, que se dio a la fuga.