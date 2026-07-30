Entrevías acabará con barreras arquitectónicas y reforzará su seguridad con obras que arrancarán en agosto - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado el contrato para ejecutar las obras de regeneración urbana del entorno de la calle Ibor, en la Unidad Vecinal Entrevías II (Puente de Vallecas), una actuación del Plan Regenera Madrid que acabará con barreras arquitectónicas, priorizará al peatón y reforzará la seguridad, ha explicado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

La actuación contará con una inversión de 3,7 millones de euros, financiada conjuntamente por el Plan Sures y el área de Políticas de Vivienda. El plazo de ejecución es de 15 meses.

La intervención transformará este ámbito mediante una actuación integral que mejorará la accesibilidad, la movilidad peatonal, la calidad ambiental y la funcionalidad del espacio público. El objetivo es recuperar un entorno que actualmente presenta importantes carencias urbanas para convertirlo en un barrio más accesible, seguro, verde y preparado para favorecer la convivencia vecinal.

OCHO ZONAS DE ACTUACIÓN

El proyecto se desarrollará en ocho zonas de actuación distribuidas en el entorno de la calle Ibor y los espacios interbloque delimitados por la ronda del Sur y las calles Hornachos y Montánchez.

Las obras permitirán reorganizar la calle Ibor, ampliar las aceras, mejorar los accesos a los edificios residenciales y crear itinerarios peatonales accesibles que conecten de forma más cómoda y segura los distintos espacios públicos del ámbito.

También se recuperarán zonas verdes actualmente degradadas o pavimentadas, se incrementará el arbolado y se crearán nuevos espacios de estancia para favorecer el encuentro vecinal. La actuación incorporará nuevas áreas infantiles, una zona de calistenia, elementos biosaludables, fuentes accesibles, bancos y aparcamientos para bicicletas, configurando un espacio público más habitable para vecinos de todas las edades.

El proyecto incluye la renovación de pavimentos, la instalación de pavimentos drenantes, la mejora del alumbrado público, la modernización de las redes de drenaje y riego y la incorporación de nuevo mobiliario urbano. Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad, mejorar el confort climático, favorecer la infiltración del agua de lluvia y reducir el efecto isla de calor mediante la renaturalización del entorno.

Las obras facilitarán también el acceso de los servicios de emergencia a los edificios residenciales y reorganizarán distintos elementos del espacio público para eliminar obstáculos, mejorar la visibilidad y hacer más seguros los recorridos peatonales. Esta actuación se enmarca en la Estrategia del Sur.