Errejón deja "la puerta abierta" a Podemos, IU y colectivos sociales para unirse a Más Madrid tras pactar con Equo

Publicado 27/02/2019 13:40:52 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha asegurado esta mañana que "siguen las puertas abiertas" para que otros partidos políticos como Podemos e IU, además de colectivos sociales, se sumen a su su plataforma para ir juntos a las elecciones autonómicas de mayo.

Tras la firma de pacto con Equo para ir juntos a las elecciones de Madrid y Comunidad, Errejón ha dicho que el problema no es que se presenten varias fuerzas de izquierdas a los comicios, sino que no cunda la "desmotivación y el desánimo" entre las fuerzas progresistas, que fue lo que a su juicio provocó el vuelco en Andalucía, precisamente favorecido por la fragmentación de los partidos conservadores.

"Nosotros queremos lanzar a todos un mensaje de que hay hueco a una propuesta de transformación que sume y sirva a gente diferente, que puedan crean una alternativa contra el despilfarro de los últimos gobiernos autonómicos y hacer lo mismo que se ha hecho en el Ayuntamiento. Nuestro objetivo no es sumar partidos, sino una mayoría favorable al bien común frente a la chapuza y los sobrecostes de los gobiernos regionales", ha añadido.

El excandidato de Podemos a la Comunidad de Madrid también ha indicado que se están creando espacios en varios municipios de la región que apoyan a Más Madrid y que quieren crear sus propias candidaturas municipales avaladas por esta plataforma, como ha pasado ya en Móstoles o Leganés. "Habrá que valorarlos caso a caso, desde la idea de una fuerza política amplia, que tiende la mano", ha apuntado.

El candidato de Equo a la Comunidad, Alejandro Sánchez, que se integrará en las listas de Más Madrid para la Asamblea, también ha ahondado en esa línea municipal y ha manifestado que la formación ecologista llegará a acuerdos en diferentes municipios --en algunos de ellos ya tiene ediles--, mirando caso por caso las particularidades de cada localidad.

ACUERDO EQUO Y MÁS MÁDRID

La dirigente de Equo y concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha explicado que su incorporación a la plataforma de Manuela Carmena e Íñigo Errejón supone hacerlo a una candidatura amplia "cuyo objetivo es sumar todos los esfuerzos necesarios con amplitud de miras tener proyectos y capaz de mantener un espacio de cambio y transformación".

"Es un día muy importante y quiero señalar que desde Equo vamos a poner en valor un línea verde de acción con un amplio respaldo europeo, que ahora mismo es un debate importantístimo en el ámbito de las ciudades", ha dicho.

Según ha destacado, para Equo "lo primero es la política, ampliar una línea de actuaciones centradas a la lucha contra el cambio climático que se han traducido en propuestas en el Congreso, en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad, donde se se han hecho visible procesos de cambio".

"Creo que aportamos esta visión de forma muy específica, coordinada y relacionada con el propio planteamiento de la plataforma. Es una buena noticia y creemos que podemos ayudar a esta visión de suma y va a complementar de forma muy positiva un proyecto imprescindible para los municipios", ha reiterado.

Por su parte, Alejandro Sánchez ha detallado que las bases de Equo respaldaron ir con más Madrid a las elecciones regionales con un 83,2 por ciento de apoyos frente al 12,5 por ciento que escogieron ir con Podemos y el resto en blanco. El respaldo a ir con la proyecto de Carmena al Ayuntamiento de Madrid, donde Podemos no competirá con lista propia, fue aún más amplio.

En la misma línea, Errejón ha valorado positivamente el acuerdo para "sumar fuerzas y conformar una alternativa frente a décadas de desgobierno en la Comunidad". "No es un complemento verde, sino que reconocemos que la ecología política ha de estar en el centro de la Comunidad. No hay futuro verde que no pase por el equilibrio social y la renovación democrática. Queremos un nuevo acuerdo verde que ponga en el centro la vida y vivir sin el miedo permanente a la precariedad a favor de los derechos sociales y civiles. No vamos a tener un futuro verde si no es justo", ha dicho.

El precandidato regional de Más Madrid ha criticado también el "clima de histeria colectiva" que a su juicio aprovecha la derecha para sacar adelante sus políticas de "destrucción del territorio". Y por ello quiere que se sume el mayor número de personas, a los "huérfanos de partido" a su proyecto de "salir de la crisis" sin pisarse para desalojar del Gobierno regional aun partido cuyos presidentes "han acabado todos en los juzgados".

Por otro lado, Inés Sabanés ha criticado también el "clima de confrontación permanente" y de "impugnación" a las políticas del Ayuntamiento. "Hay que apelar a una mayoría cansada de crispación e impugnación dando ejemplo de trabajo diario, apelando a que necesitamos la colaboración de que todos nos concentramos en el interés general explicando el proyecto", ha añadido.

Por último, Alejandro Sánchez ha indicado que el acuerdo con Más Madrid "no es excluyente" y que a partir de ahora el equipo de Equo se incorporará al comité de campaña de Errejón y a la redacción del programa electoral.