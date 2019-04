Errejón ve a Vox como el "compañero acusica" que es "feroz con el más débil" y "hace la pelota al que es más fuerte"

Publicado 07/04/2019 12:49:38 CET

Asegura que se está tirando el "talento por el retrete" y trabajará por combatir la desigualdad

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ve a Vox como una "cosa común y típica" que "todo el mundo" ha conocido en su barrio, en el colegio o en el trabajo: "Vox es ese compañero acusica que es muy feroz con el que está fastidiado y es el más débil y le hace la pelota al que es más fuerte".

"Eso no es 'antiestablishment', eso es ser un cobardica", ha lanzado en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha recordado que lo primero que ha hecho cuando ha llegado a Andalucía ha sido "reducir los impuestos a los multimillonarios y subir el dinero de las guarderías públicas".

"¿Hay algo de rompedor o de 'antiestablishment' en hacer la pelota a los multimillonarios o en poner las cosas difíciles a las familias trabajadoras que necesitan una escuela infantil? Es el cobardica de toda la vida", ha insistido Errejón a la pregunta de si considera que Vox es populista.

En su opinión, la etiqueta de populista "sirve poco para discutir la política española" en estos momentos, respondiendo así a los que también se refieren a él con este calificativo. No obstante, sí que cree que se tiene que recuperar "la noción de ser un pueblo" pero "no una cosa que lo diga la Constitución o el Estatuto de Madrid, que también es interesante".

"Ser un pueblo es tener un afecto compartido, es decir, no solo estamos unidos por el Código Civil o Penal, tenemos que estar unidos por un lazo, yo propongo el no insultar a nadie, al que viene de fuera o tiene la piel más oscura o habla en otro idioma. Es estar unido en una idea de solidaridad, vamos a cuidar de los nuestros, si eres madrileño te vamos a cuidar", ha sostenido.

Según ha explicado Errejón, es una "idea de un cierto amor cívico". "Queremos cuidarnos y estar orgullosos de Madrid", una región "cada vez mas feminista, que avanza, hacia la transición ecológica". "Es un sentimiento de pueblo, nos gusta ser una misma cosa, y nos vamos a cuidar", ha insistido.

Y es que Errejón quiere viajar por España y que no identifique a la gente de Madrid con "áticos, espías, micrófonos, tramos, empresas sobres o trituradoras de papel". "A mí me gusta que viajemos y la gente hable de hospitales recuperados de fondos buitre o de laboratorios punteros", ha añadido.

Sobre el hecho de que el PP lleve 25 años gobernando en Madrid, tras indicar que respeta lo que ha votado la gente y remarcar el episodio del 'Tamayazo', ha admitido que los 'populares' han podido estar gobernando tanto tiempo "por una mezcla de que a algunos convencían y los que no lo querían, no veían un horizonte alternativo creíble, concreto".

"Cuando no se ha visto alternativa muy clara, no se ha levantado un proyecto alternativo al PP", ha reconocido Errejón, quien considera que el modelo del PP de "coge el dinero y corre", es "antiguo y fracasado" además de "insensato", dejando "deudas a los madrileños y servicios peores".

Lo importante ahora, ha manifestado el candidato de Más Madrid, es que son "capaces de hacer mejor las cosas" porque aunque durante "mucho tiempo" les ha faltado un "ejemplo, hoy ya no". Está "el Ayuntamiento de Madrid, que reduce la deuda, que invierte más en los distritos que más lo necesitan y que no roba".

"Por eso, vamos de la mano Manuela Carmena y yo... la Comunidad es un desastre pero podría estar al menos igual de bien que el Ayuntamiento, con cuatro veces el presupuesto y lo hacemos con respeto y para todos", ha señalado Errejón, quien ha indicado que cuando se baja la contaminación no sólo se hace para sus votantes o cuando se construyen escuelas infantiles, no solo son para los hijos de los que apostaron por Carmena.

MÁS MADRID ES "DEMÓCRATA"

Preguntado por cómo definiría ideológicamente a Más Madrid, ha dicho que cada vez tiene más dificultades con las etiquetas pero diría que es "demócrata porque para que haya democracia no solo hace falta votar". En su opinión, Madrid va camino de convertirse en una sociedad de "castas" y hay que pensar en los de "abajo" con una vida "libre de miedo".

"Y no me refiero a libre de miedo a que vengan los ovnis y nos ataquen, es miedo a que mi abuela se pone mala y no cobra dependencia o llego tarde al trabajo porque el Metro llega mal y me hacen quedarme dos horas más y no puedo estar con mi hija. Es incompatible ser ciudadano y vivir con miedo, miedos concretos que tienen que ver con la política del PP de la ley de la selva", ha apuntado.

Frente a este modelo de "la jungla", Errejón ha remarcado su mensaje de que quiere ser presidente de la Comunidad, para combatir la desigualdad y aprovechar el talento. El número de candidaturas de la izquierda influirá, ha añadido, en función de cómo vote la gente, pero el problema, ha indicado, son los votantes y no las papeletas.

"El problema fundamental de la Comunidad de Madrid tiene que ver con que los jóvenes o los barrios o las ciudades más castigadas por las políticas de recorte o injustas son donde menos se votan. Los poquitos privilegiados por el PP, esos votan todos, y sin embargo, las familias que tienen que estirar un sueldo o dos trabajos para llegar a final de mes, en esas familias se vota mucho menos", ha explicado.

Preguntado, precisamente, por qué ocurre esto, Errejón analiza que cuando "la política durante mucho tiempo ha dado solo respuestas a unos, hay una mayoría que empieza a alejarse" y a mostrar cierto desapego con la política y los partidos". "Entiendo que la gente llega a casa con las angustias del día a día y no le sobra ni tiempo ni ganas para dedicarse a la política, pero el problema es que si en esos barrios de la gente que se esfuerza y que viven los recortes, de familiares que se mueren esperando las ayudas de la dependencia, si esa gente no vota, las cosas no se cambian", ha insistido.

A su juicio, la Comunidad de Madrid "está segmentada" y se ve en que "coges la A6 y es muy bonita y llena de árboles y la A1 es bastante más fea". Y eso es "porque no ha habido una política territorial, se ha gobernado para unos pocos", lo que provoca que están "naciendo neurocirujanos, creadores de videojuegos, arquitectas o maestros que nunca llegaran a serlo porque nacen en un hogar que no les puede dar esas oportunidad".

"Eso es talento que perdemos. Estamos tirando talento por el retrete porque la desigualdad de oportunidades hace que haya muchas capacidades de madrileños que se abandonan y se tiran. Tener una comunidad segregada es ineficaz", ha concluido Errejón, para añadir que trabajará para luchar contra esto.