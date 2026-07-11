Escapar del calor de la capital con naturaleza, baño y "autenticidad" en la Sierra Norte: "Madrid no es solo ciudad"

Archivo - Viviendas en el término municipal de La Hiruela, 6 de junio de 2021, en La Hiruela, Madrid, (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas en la capital hace que cada vez sean más los madrileños y visitantes que huyan del centro en los meses de verano apostando por naturaleza, zonas de baño o la "autenticidad" de los pueblos más pequeños de la región, donde la Sierra Norte encabeza una de las opciones preferidas porque Madrid "no es solo ciudad".

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press David Pajares, técnico de turismo del Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte de Madrid, quien ha destacado entre los atractivos de la zona que tiene una naturaleza "muy bien conservada", a lo que ha sumado la arquitectura rural y los productos locales como queso, miel o carnes. "La naturaleza se combina con el senderismo, la bicicleta y la tranquilidad. Somos pueblos muy pequeños que estamos a una hora escasa de Madrid", ha reivindicado.

Uno de sus principales objetivos es darse a conocer fuera de la región porque los turistas tienen el concepto de que Madrid es "solo ciudad" y alrededor "hay más" con zonas rurales de "un altísimo valor" donde ha destacado también la Sierra de Guadarrama, la zona sur o la Sierra del Rincón.

"Nuestro objetivo es darnos a conocer fuera de la Comunidad de Madrid y atraer un turismo que viene también entre semana y que se aloja más días. La gente se fuera se queda más días, hace más gasto y contrata guías que nos ayuda a mantener la población, estamos en una zona con mucha despoblación", ha apuntado Pajares. Sobre esto, ha destacado que aunque a partir de la pandemia se incrementó un poco la población sigue habiendo pueblos muy pequeños con una edad media muy alta, como Robregordo, Madarcos o La Hiruela.

Entre otros atractivos ha subrayado que muchos visitantes optan por buscar zonas de baño, como es la piscina natural de Las Presillas en Rascafría o la de Riosequillo. A ellas se suman las piscinas municipales en municipios como La Cabrera o Montejo de la Sierra con gran opera en hoteles y casas rurales y opciones en camping, actividades familiares, senderismo y multiaventura.

"Se puede practicar senderismo incluso rutas nocturnas. Hay conectividad total del territorio y la gente hace muchos desplazamientos entre pueblos. Los chicos de Prádena para ir a bañarse a Montejo van por caminos, en bicicleta o andando", ha afirmado. Uno de los focos de turismo estos meses también son los embalses donde se pueden alquilar piraguas o hacer deporte como 'paddle surf'.

ALGUNOS PUEBLOS PARA VISITAR

Entre los 42 municipios que conforman la Sierra Norte de Madrid se encuentran los menos poblados de toda la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es Robledillo de la Jara, que se encuentra a 80 kilómetros de la capital y es uno de los pueblos con menos habitantes de la Comunidad de Madrid con cerca de cien.

En el casco urbano se encuentra la Iglesia de San Pedro Apóstol, reconstruida en el siglo XIX, además de otros monumentos como un potro de herrar y un antiguo pozo, según el portal de promoción turística de la zona norte de la región.

Desde el municipio salen varias rutas para senderistas y cicloturistas, como la que une Robledillo y Puebla de la Sierra, siguiendo en algunos tramos antiguas vías pecuarias. Una de ellas es la Senda del Genaro, una ruta de 70 km de longitud que discurre en el entorno que rodea el embalse del Atazar.

La Red Local Robledillo de la Jara incluye dos sendas lineales, una que conduce hacia la presa de El Villar, construida en el siglo XIX que sigue funcionando a pleno rendimiento, y la otra hacia el paraje de Valdehierro; además de una ruta circular, la senda del Santo Roto que pasa por los restos de la Ermita del Villar, la iglesia del antiguo poblado que allí se asentaba, desaparecido hacia el siglo XVI.

Redueña pertenece a la zona denominada al Valle del Jarama, emplazado en una zona de valles encajados con amplios terrenos de labor. De las canteras de este municipio salió gran parte de la piedra con la que se construyeron monumentos tan importantes y castizos como la Fuente de Cibeles, el Castillo de Manzanares, la Fuente de Neptuno o La Presa del Pontón de la Oliva.

Somosierra es un municipio emplazado en el Valle Medio del Lozoya, a 93 kilómetros de la capital. Se encuentra en el paso natural entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León y posee las características propias de la alta montaña. En él, se encuentra la Dehesa Boyal o Dehesa Bonita, uno de los bosques mixtos más destacados de la Naturaleza de la Sierra Norte, a través de una sencilla ruta de menos de 5 kilómetros.

En este mismo entorno se encuentra la Chorrera de los Litueros, una de las cascadas más bonitas de la Comunidad de Madrid y en las laderas del pico Tres Provincias nace el río Duratón creando un barranco que atrae a los más aventureros a practicar el barranquismo.

También se puede disfrutar de Villavieja del Lozoya, a 79 kilómetros de la capital en el Valle Medio del Lozoya. Se sitúa en la margen izquierda del río y se extiende por un cerro en el territorio accidentado de los Montes Carpetanos a orillas del río Sequillo. En origen debió de tratarse de un poblamiento estacional, vinculado al aprovechamiento de los pastos.

Una de sus curiosidades es que alberga un arco mudéjar, único en la Sierra Norte de Madrid. Ubicado en las ruinas de una antigua vivienda, este arco de herradura y ladrillo rojo es el vestigio más antiguo del municipio, datando de los siglos XIII-XIV.