Escena Escorial encara su segunda semana con 'Nascencia', Mahler, teatro y música de cámara en San Lorenzo

Archivo - La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Artes Escénicas Escena Escorial encara su segunda semana con una programación que reunirá el estreno de 'Nascencia' del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, la 'Sinfonía número 2, Resurrección', de Gustav Mahler, teatro, tango y música de cámara en distintos espacios de San Lorenzo de El Escorial.

La programación de esta segunda semana de festival, dirigido artísticamente por Alondra de la Parra, arrancará este jueves con el estreno de 'Nascencia', nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que llegará a las 20 horas al Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial con Mónica Fernández como directora artística.

La propuesta constituye uno de los estrenos de esta primera edición de Escena Escorial y llevará al festival una producción centrada en la danza española.

Al día siguiente, la música sinfónica tomará el protagonismo con 'Morir para vivir', un concierto en el que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y el Coro RTVE interpretarán la Sinfonía número 2, 'Resurrección', de Gustav Mahler, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

La propuesta contará además con la participación de la soprano Serena Sáenz y la mezzosoprano Gaëlle Arquez, en una interpretación de una de las grandes obras sinfónicas del compositor austriaco. Será a las 20 horas en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.

TEATRO Y TANGO

El sábado, Escena Escorial ofrecerá una doble propuesta. A las 18 horas, el Real Coliseo Carlos III acogerá la obra de clown 'Perhaps, perhaps... Quizás', de la creadora e intérprete Gabriela Muñoz, conocida como 'Chula The Clown'.

La propuesta se incorpora a la vertiente escénica y teatral del festival, que junto a la música y la danza busca ampliar los lenguajes presentes en esta primera edición.

Ese mismo día, a las 21 horas, la programación continuará con el concierto nocturno 'En un instante', a cargo de Nuevo Tango Quintet, formación integrada por Thomas Enhco, Félicien Brut, Alexis Cárdenas y Édouard Macarez.

El domingo será el turno de la música de cámara con una nueva 'Matinée'. A las 12.30 horas, el Quatuor Arod protagonizará 'Voltaje radical', con un programa integrado por obras de Joseph Haydn, Béla Bartók y Fanny Mendelssohn.

La jornada concluirá a las 18 horas con 'El color de la distancia', una propuesta del Coro de la Comunidad de Madrid junto a Javier Carmena y Karina Azizova.

El programa incluirá obras de Edward Elgar, Ernesto Lecuona, Xavier Montsalvatge y Carlos Guastavino, en una nueva propuesta dedicada a la música vocal y de cámara.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

Escena Escorial, impulsado por la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y con el apoyo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, reúne más de 250 artistas procedentes de 11 países y se desarrolla en tres espacios del municipio: el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro de la Antigua Mina.

Tras esta segunda semana de programación, uno de los siguientes grandes acontecimientos del festival llegará el 12 de septiembre con una nueva producción semiescenificada de 'Carmen', de Georges Bizet, con Gaëlle Arquez en el papel protagonista y Arturo Chacón-Cruz como Don José. La dirección musical correrá a cargo de Alondra de la Parra y la dirección escénica será de Bárbara Lluch.

El tramo final del certamen incluirá el 18 de septiembre el concierto 'Triple impacto', protagonizado por el Trío Zénon, y el 19 de septiembre la actuación del pianista y director Daniel Barenboim junto a la West-Eastern Divan Orchestra, una de las grandes citas internacionales de esta primera edición.