Archivo - Coro de la Escolanía de El Escorial. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escolanía de El Escorial regresará el 13 de diciembre al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa para ofrecer su tradicional Gran Concierto de Navidad, una cita habitual de la programación navideña madrileña en la que las voces blancas de 51 niños de entre 9 y 17 años interpretarán un repertorio bajo la dirección artística de José María Abad Bolufer y con Pedro Alberto Sánchez como maestro de capilla.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, el recital tendrá una única función, a las 19 horas, en la Sala Guirau de este espacio municipal dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la Escolanía es una institución musical con más de medio siglo de trayectoria dedicada a la formación académica y artística de sus integrantes.

Para acceder a la agrupación, los niños deben superar unas pruebas de selección en las que se valoran sus cualidades musicales, tras las que reciben una beca de estudios.

Los miembros del coro compaginan su formación académica en el Real Colegio de Alfonso XII, ubicado en el propio monasterio, con la preparación musical, dedicando diariamente tiempo al canto, al lenguaje musical y a la práctica de diferentes instrumentos.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA

La Escolanía de El Escorial participa durante todo el año en las principales ceremonias litúrgicas que se celebran en la Real Basílica del monasterio, entre ellas las correspondientes a la Navidad, la Semana Santa y el Corpus Christi.

Su trayectoria musical le ha llevado también a ofrecer conciertos dentro y fuera de España, con actuaciones en países como Hungría, Italia, Alemania, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos y China.

A lo largo de su historia, la formación ha compartido escenario con destacadas agrupaciones musicales españolas y ha actuado en numerosas ocasiones ante los Reyes y otras personalidades.

Asimismo, fue el coro infantil elegido para cantar durante los actos de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en agosto de 2011, en presencia del entonces papa Benedicto XVI.

La institución, que cuenta con numerosas grabaciones discográficas, fue reconocida el 2 de mayo de 2013 con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.