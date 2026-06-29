La Escuela Municipal de Talento Digital abrirá en el segundo semestre en tres sedes entre San Blas, Barajas y Retiro

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la Escuela Municipal de Hostelería - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Talento Digital abrirá en el segundo semestre de este 2026 en tres sedes repartidaas entre San Blas-Canillejas (calle Amposta), Barajas (avenida de Cantabria) y Retiro (avenida de Barcelona), anunciará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, que se celebrará este martes.

Incluida en la Estrategia de Empleo Municipal, la Escuela ofrecerá una oferta formativa preferentemente vinculada a las necesidades del mercado laboral, focalizando su formación en uno de los principales sectores que generan empleo en Madrid como es el sector digital y de las nuevas tecnologías.

Contará con tres sedes ubicadas en tres espacios de la Agencia para el Empleo en los distritos de San Blas-Canillejas, Barajas y Retiro brindando formación especializada en desarrollo de software y aplicaciones, administración de redes y sistemas informáticos, análisis de datos e inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital, marketing digital y comercio electrónico, entre otras.

La formación se ofrecerá a un mínimo de 750 alumnos al año y supondrá un total de 10.000 horas anuales de enseñanza certificada y a medida, con una bolsa de 320 horas de prácticas por alumno en empresas del sector.

La Escuela Municipal de Talento Digital completa la Red de Escuelas Municipales de formación, sumándose a la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación, a la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios y a la Escuela Municipal de Cuidados, en las que se han formado ya más de 1.200 alumnos desde su inicio con un porcentaje de inserción laboral del 54%.