Especialistas de Vithas Arturo Soria recomiendan extremar las precauciones en las reuniones navideñas por la gripe

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria han recomendado este lunes extremar las precauciones en las reuniones navideñas ante el aumento de patologías que se producen con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, especialmente la gripe.

Un aumento de la frecuentación ante el que se produce un "aumento de la presión asistencial del hospital en un 50%, que puede prolongarse hasta el mes de febrero", aseguran las especialistas de este servicio, que se marca como objetivo que cada paciente reciba atención en urgencias en un tiempo máximo de 30 minutos desde su llegada, incluso en periodos de alta demanda, y que siempre son informados los tiempos de espera por el personal de admisiones.

Las enfermedades más predominantes son las respiratorias, aunque las gastroenteritis también son bastante frecuentes. Para prevenirlas "es importante mantener una buena higiene de manos y utilizar una mascarilla para proteger a la gente a nuestro alrededor, especialmente si se muestran síntomas respiratorios", ha destacado Soledad Navarro, responsable del servicio de Urgencias.

Además, la doctora ha resaltado la importancia de "mantener el tratamiento habitual tanto los medicamentos como los hábitos de salud, alimentarios y el ejercicio físico".

La presión asistencial en la unidad no cede durante el día, pero por la tarde y la noche suele elevarse aún más. Para evitar esta saturación, se recomienda acudir cuando se tenga "un mal control de la fiebre a pesar de la toma de antipiréticos como paracetamol e ibuprofeno, o dificultad para respirar". "En caso gastrointestinal, la presencia de vómitos que no permitan la rehidratación. Cualquier dolor que persista pese a toma de analgésicos en el domicilio", ha apuntado la especialista.

Durante las fiestas navideñas, muchos pacientes minimizan síntomas respiratorios como tos persistente, estornudos frecuentes o fiebre leve para no alterar planes familiares. Esta práctica contribuye a la saturación de Urgencias, que ya suele experimentar máxima presión por la tarde y por la noche.

Además, han recordado que ignorar señales tempranas en un período de alta circulación viral, donde patologías respiratorias y gastroenteritis predominan, complican la estratificación inicial de riesgos.

Desde el centro hospitalario han recordado que el triaje realiza una valoración objetiva inmediata mediante constantes vitales (pulso, tensión, saturación) y síntomas referidos por el paciente, permitiendo priorizar a los más graves independientemente del orden de llegada.

De este modo, este tipo de casos se atienden en primer lugar, mientras otros pacientes con síntomas leves se derivan a atención primaria. También ponen en valor comunicar enfermedades previas (diabetes, cardiopatías, etc.) y medicación habitual para acelerar este proceso, garantizando tratamientos seguros y rápidos especialmente para los más vulnerables como niños y tercera edad.

En este marco, desde Vithas Arturo Soria han recalcado que ignorar señales tempranas en Navidad no solo pone en riesgo al paciente, sino que satura el sistema, demorando intervenciones vitales para otros.