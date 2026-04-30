Espinar acusa a Ayuso de convertir Madrid en "su fiesta privada" y pide una izquierda fuerte para "echarla" de Sol

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, junto al director de Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, Enrique Riobóo - CANAL 33

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha defendido la necesidad de una izquierda "fuerte" para "poder echar" a Isabel Díaz Ayuso de la Presidencia del Gobierno regional y "devolver a esta comunidad la dignidad de los servicios públicos", al tiempo que ha acusado a la presidenta madrileña de "desviar el foco constantemente" para no dar cuenta de lo que, a su juicio, "no hace" al frente de la Comunidad.

En una entrevista este miércoles en Canal 33 TV, Espinar ha comparado su etapa en el Ayuntamiento de la capital con la Asamblea y ha señalado que en el Consistorio "se podía hablar de Madrid desde las antípodas ideológicas", incluso con Vox, mientras que en la Cámara autonómica "es imposible". A su juicio, Ayuso "desvía el foco" porque no tiene "un proyecto para la Comunidad".

"Ella ha visto ahí que tiene su espacio para no dar cuenta de lo que no hace", ha sostenido la portavoz, que ha defendido que Madrid sigue siendo una "locomotora" económica porque es "la capital de España" y porque "España va como un tiro, económicamente". Según ha añadido, el "efecto capitalidad" supone "el 70% de lo que es Madrid", ya que, a su juicio, "no hay gestión".

SANIDAD, EDUCACIÓN Y TRANSPORTES

En materia sanitaria, Espinar ha trasladado su respeto por todas las movilizaciones de los médicos y ha afirmado que deben tenerse claras las condiciones en las que los médicos están trabajando en la región. Así, ha asegurado que Madrid es "la única comunidad" que mantiene "las 37 horas y media de jornada" y que desvía "sistemáticamente los presupuestos de la sanidad pública para la sanidad privada".

La portavoz socialista ha acusado a Ayuso de decir que no puede mantener las Urgencias en Atención Primaria ni abrir las consultas de tarde, mientras, según ha apuntado, se llama a madrileños "a las cuatro de la mañana" para hacerse una resonancia en hospitales gestionados por empresas privadas, "especialmente del grupo Quirón". "Quirón ha multiplicado por cuatro los contratos con la Comunidad de Madrid desde que Ayuso es presidenta", ha añadido.

En relación a la problemática de las educadoras de Educación Infantil, Espinar ha señalado que el Gobierno central tiene competencias sobre "un acuerdo de mínimos", pero ha recalcado que la titularidad de las escuelas infantiles es "municipal o autonómica". En este punto, ha vinculado la situación con el modelo del PP, que ha definido como "el de la privatización".

"Es legítimo que una empresa privada quiera ganar pasta. Lo que no es legítimo es que la presidenta o el alcalde de una ciudad y de una comunidad como Madrid decidan que las empresas ganen dinero a costa, en este caso, de nuestros bebés", ha afirmado.

La diputada también ha apuntado que el Plan Vive de la Comunidad que no va a solucionar el problema de la vivienda en Madrid. Y sobre los problemas de Cercanías ha reconocido que es "un reto", pero ha defendido que "se está haciendo una inversión" que no se hacía "en décadas, con ningún Gobierno".

En cambio, ha reprochado al Ejecutivo regional la gestión de las obras de la línea 5 de Metro y ha cuestionado que no se hayan dado alternativas ni se haya multiplicado el número de autobuses "como se le pedía".

EL 2 DE MAYO Y LA "PRIORIDAD NACIONAL"

Preguntada por la celebración del 2 de Mayo y la polémica sobre la ausencia de representantes del Gobierno central, Espinar ha asegurado que le da "mucha pena" que Ayuso haya convertido esa fecha en "su fiesta particular y privada", cuando debería ser "una celebración de todos los madrileños".

En cuanto a la polémica generada por el concepto de "prioridad nacional" acordado entre PP y Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, Espinar ha señalado que podría afectar a Madrid porque "Vox y el Partido Popular no son tan distintos" y porque, según ha dicho, "si hay un PP que se parece a Vox, ese es el de Ayuso". "La prioridad nacional es un concepto asqueroso. Nadie. Todos somos personas", ha afirmado, antes de defender que quienes vienen a España buscan "una vida mejor", pero también "vienen a aportar", "construyen" y "suman".

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha acusado a Ayuso y a Vox de empeñarse en "deshumanizar la política" y "poner la diana en las personas". "Eso no puede tolerarse por ningún partido democrático, por ningún partido que gobierne ni por ningún partido que aspire a gobernar", ha advertido.

"TENEMOS UNA PROVOCADORA PROFESIONAL DELANTE"

Por otro lado, inquirida por el tono de los debates en la Asamblea de Madrid, Espinar ha reconocido que en algún momento ha podido "bajar al barro" por el "calentamiento del debate", pero ha asegurado que tienen delante a "una provocadora profesional". "La segunda vez que me llaman tabernaria de puerto, pues contesto", ha señalado.

Según ha explicado, Ayuso está cómoda en ese "barro" porque le permite "no dar ninguna explicación de la ausencia de gestión" como presidenta. No obstante, ha defendido que a cada pregunta también hay "una propuesta".

De cara a los próximos meses, Espinar ha afirmado que el secretario general del PSOE-M y futurible candidato a la Presidencia regional, Óscar López, tiene "clarísimo" el foco en propuestas sobre vivienda, sanidad y educación, que son, a su juicio, "las prioridades básicas" de los madrileños. Todo ello, ha añadido, tiene como trasfondo "devolver Madrid a los madrileños".

Sobre las próximas elecciones, que tendrán lugar en poco más de un año, la dirigente socialista ha asegurado que López hará "una campaña ilusionante", "con propuestas" y "de Madrid", mientras que Ayuso, según ha dicho, volverá a hacer "un eslogan cómodo". Preguntada por su futuro político, Espinar ha respondido que es del Atlético de Madrid y que va "partido a partido".

Y aunque no ha querido entrar en la crisis de liderazgo en Madrid, la parlamentaria quiere que haya una izquierda fuerte. "El Partido Socialista está preparado para gobernar; lo hemos demostrado en multitud de ocasiones con equipos, personas, proyecto, programa", ha afirmado, antes de subrayar que es necesario que Más Madrid también esté fuerte para "poder echar a Ayuso" porque, según ha dicho, es "una prioridad para los madrileños".

Por último, la diputada ha pedido a los madrileños que peleen y "no se cansen de pelear". "Los derechos que consiguieron nuestros padres, nuestros abuelos, no son un regalo, hay que pelearlos. Y no están en venta, eso también estaría bien que se lo recordaran a la señora Ayuso", ha concluido.