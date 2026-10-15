Espinar censura a un PP de Madrid que vive "a golpe de aticazos" pero tiene "profesorado en huelga y sanidad asfixiada"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este jueves a un PP que habla de "sacrificios" mientras vive "a golpe de aticazos y pelotazos" en la Comunidad de Madrid, que está "a la cola", y tiene "al profesorado en huelga y a la sanidad asfixiada".

Así lo ha trasladado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que el PSOE va a "volver a ganar" en las elecciones del 29 de noviembre y la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "va a perder la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

"El martes, el FMI, nada sospechoso de ser comunista, situó el crecimiento de España por encima de los Estados Unidos. El doble del de Alemania, el triple que Italia y hasta seis veces más que Francia. Y usted y (Alberto Núñez) Feijóo pidiendo sacrificios a los demás, entiendo, porque usted ya se ha gastado más de 6 millones de los madrileños en un aticazo en frente de mamá", le ha reprochado.

Así, ha cuestionado que el Gobierno madrileño se haya gastado "más de 7.000 millones" de los madrileños en pagar a Quirón "en vez de dotar" los centros de Atención Primaria, a lo que ha sumado los "80 millones de dinero público repartidos entre sus empresas amigas a través de Madrid Network".

"La última vez que el Partido Popular pidió sacrificios, ¿saben lo que hicieron? Precarizaron las pensiones, congelaron los sueldos, recortaron independencias, sanidad, becas, facilitó el despido, subió las tasas universitarias, subió el IVA, y todo esto en los primeros cuatro meses del gobierno de (Mariano) Rajoy", ha detallado.

Así, la portavoz del PSOE ha subrayado que mientras el Gobierno de España está "a la cabeza de las economías avanzadas", Madrid está "a la cola" ya que es la región "donde más ha subido el alquiler y la compra" y en la que no se pueden "acceder a una vivienda" mientras los 'populares' "viven a golpe de pelotazos".

"Su predecesor, Ignacio González, va a ir p'alante por llevarse medio millón de dinero público para su familia. ¿Le suena? Su pareja y su socio van a ir p'alante por llevarse 4,5 millones de Quirón. ¿Sabe quién va a ser la siguiente en ir p'alante? Mira aquí, señora Ayuso. Usted, tenga decencia y dimita", ha exigido Espinar.