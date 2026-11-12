Espinar critica que Ayuso hable de "basura sindical": "No son jetas, son ciudadanos pidiendo algo básico"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 10:39
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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hable de "basura sindical" al referirse a los sindicatos que promovieron la huelga general del 11 de noviembre y ha defendido que no son "jetas" sino ciudadanos defendiendo algo básico "como un salario decente y el poder acceder a una casa".

"La vivienda sigue siendo el principal problema de todos los madrileños y usted decide no sólo no intervenir un mercado que no funciona, sino que ponerlo en manos de los buitres y los especuladores. Lo mismo que ha hecho con la sanidad y la educación", ha afirmado la portavoz socialista desde la sesión de control al Pleno de la Asamblea.

Así, ha reivindicado que el derecho a la huelga es un derecho constitucional pese a que la presidenta madrileña llame a los sindicatos y los madrileños que secundaron la huelga "basura y mafia".

También ha criticado Espinar que la dirigente autonómica "pague a pseudomedios que publican mentiras" y amplifique mensajes de "ultraderechistas", algo que ha llamado "el ciclo del bulo".

"Esta es la auténtica cloaca de este país", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que los 'populares' no van a ganar "con mentiras a golpe de talonario lo que son incapaces de ganar en las urnas". "Se le va a atragantar la fruta", ha apostillado.

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