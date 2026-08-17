Espinar (PSOE) exige a Ayuso "responder con datos y dejar de marear la perdiz": "El ático se compró a escondidas"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, informa a los medios de comunicación sobre el incendio forestal, a 17 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). El servicio de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha informado qu - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "responder con datos y dejar de marear la perdiz" sobre el ático comprado en Chamberí por la Comunidad de Madrid.

"El ático se compró a escondidas y se hizo por algún motivo", ha asegurado Espinar en declaraciones remitidas a los medios este lunes después de que Ayuso haya descartado disponer de una residencia oficial a diez meses de las elecciones autonómicas. "No la he necesitado ni la he pedido", ha subrayado desde San Martín de Valdeiglesias.

En este sentido, la dirigente socialista en la Asamblea ha destacado que las explicaciones que quieren vender son "ridículas". "Los madrileños tienen que saber la verdad sobre las actuaciones personalísimas y carísimas de su presidenta. Ya está bien de intentar tomarnos el pelo", ha puntualizado.

Al hilo, Espinar ha cuestionado "por qué y para quién se gastaron más de seis millones de euros en un pisazo enfrente al de su madre y justo al mismo tiempo que su novio ponía a la venta el aticazo y el piso en el que vivían". "Ayuso es una trilera de manual que engaña y miente para seguir pegándose la vida padre", ha rematado.