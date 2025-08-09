La estación de la Aemet de Arganda del Rey alcanzó el viernes una temperatura máxima de 41,8ºC

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez y Madrid Aeropuerto completan el ranking

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de la red de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Arganda del Rey registró el viernes temperaturas máximas que alcanzaron los 41,8ºC a las 16.50 horas, en un día en el que otras cinco estaciones han rebasado los 40ºC.

Así, según los datos estadísticos de la Aemet recogidos por Europa Press, el ranking de estaciones con mayor temperatura registrada en la Comunidad de Madrid este viernes han sido, junto a Arganda, Alcalá de Henares (40,8ºC), Villanueva de la Cañada y San Sebastián de los Reyes (40,7ºC), Aranjuez (40,5ºC) y Madrid Aeropuerto (40,3ºC).

Desde el inicio de la ola de calor, el pasado 3 de agosto, la estación de Arganda del Rey ha atravesado por temperaturas máximas de 39,9ºC (domingo), 39,8ºC (lunes) o 41,5ºC (martes).

Otra estación que ha superado los 40ºC este viernes es la de Alcalá de Henares, con termómetros que alcanzaron los 40,8ºC a las 16.40 horas. El histórico muestra que ha alcanzado temperaturas de 38,3ºC (domingo), 39,5ºC (lunes), 40,7ºC (martes), 38,9ºC (miércoles) y 40,6ºC (jueves).

Por su parte, Villanueva de la Cañada ha anotado su día más caluroso el pasado martes, llegando hasta los 42ºC. Además, los termómetros han marcado 39,7ºC (domingo), 39,9ºC (lunes), 38,8ºC (miércoles) y 41,1ºC (jueves).

Otro municipio que está viviendo unas jornadas tórridas es el de San Sebastián de los Reyes, con 39,2ºC (lunes), 40,6ºC (martes), 38,5ºC (miércoles) y 40,1ºC (jueves).

En la capital, la estación de El Retiro llegó a sobrepasar los 40ºC (40,1ºC) el pasado martes, al igual que la estación del Aeropuerto.

Otros municipios que han anotado temperaturas extraordinariamente elevadas este viernes, también con datos de la Aemet, son Alpedrete (38,4ºC), Madrid Retiro (39,3ºC), Pozuelo de Alarcón (39ºC), Tielmes (39,6ºC), Torrelodones (39.5ºC) o Valdemorillo (38ºC).

AVISO NARANJA ACTIVADO POR CALOR

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este domingo el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán los 40ºC en pleno episodio de una ola de calor que acompañará previsiblemente hasta el jueves 14.

En concreto, el aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 37ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste. En la zona de aviso de Metropolitana y Henares, estas temperaturas se darán con mayor probabilidad en el corredor de Henares.