La estación de Metro y Cercanías de Sol cierra la tarde de este viernes por las procesiones

Archivo - Archivo.- Entrada de la estación de Sol de Metro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de Metro y Cercanías de Sol estará cerrada este viernes, desde las 17.30 hasta la finalización de servicio, ante la previsión de aglomeraciones en este punto céntrico de la capital con motivo de las procesiones de Semana Santa.

En concreto, para la garantizar la seguridad, no se podrá entrar a la estación desde las 17.10 horas y los accesos permanecerán cerrados durante esas horas, han informado tanto desde Cercanías como desde Metro.

La Semana Santa en Madrid vivirá el Viernes Santo uno de sus días grandes con siete de sus más tradicionales procesiones recorriendo sus calles, la mayoría de las cuales pasarán por el centro de la capital.

En el caso de Metro, se mantendrá la correspondencia entre las líneas de Metro (líneas 1, 2 y 3), mientras que los trenes de la red de Cercanías (líneas C-3 y C-4) no efectuarán parada en la estación de Sol durante ese intervalo de tiempo.