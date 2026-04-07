En estado crítico una mujer de 47 años tras ser atropellada cuando cruzaba un paso de peatones en Leganés

Mujer de 47 años es atropellada cuando cruzaba por un paso de cebra. - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112 ha atendido este martes a una mujer de 47 años en estado crítico tras haber sido atropellada cuando cruzaba un paso de peatones en Leganés

Según informa informa 112 Comunidad de Madrid, el atropello ha ocurrido a las 19.13 horas en la calle Salvador Allende.

El SUMMA 112 ha acudido hasta el lugar para estabilizar a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y que ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre en estado crítico.

Por su parte, la Policía de Local de Leganés investiga lo sucedido.