En estado grave un hombre de avanzada edad tras ser atropellado por un autobús urbano en Chamartín - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 86 años ha resultado herido grave este miércoles tras ser atropellado por un autobús urbano en el distrito de Chamartín, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha ocurrido a las 17.30 horas a la altura del número 190 de la calle López de Hoyos. Al lugar se han desplazado sanitarios de Samur-Protección Civil y han atendido al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico y otro torácico.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario durante el traslado hasta el Hospital Universitario La Paz y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.