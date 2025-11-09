En estado grave un hombre tras clavarse un hierro mientras realizaba labores de jardinería en Collado Villalba

En estado muy grave un hombre de 62 años tras clavarse un hierro y entrar en parada en Collado Villalba - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido muy grave este sábado en Collado Villalba tras sufrir un accidente doméstico mientras realizaba labores de jardinería en su domicilio, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en la calle Perdiz de la citada localidad, cuando el herido se ha clavado accidentalmente una varilla de hierro en el muslo derecho, lo que le ha provocado una fuerte hemorragia.

Sanitarios del SUMMA 112 se han desplazado hasta el lugar con un equipo de soporte vital avanzado y el paciente entra en parada cardiorrespiratoria. Tras realizar maniobras de reanimación durante aproximadamente doce minutos, han logrado recuperar el pulso.

Una vez estabilizado, el hombre ha sido trasladado en helicóptero sanitario del SUMMA 112 al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado muy grave.