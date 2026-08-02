En estado grave un joven tras ser agredido y golpearse la cabeza al salir de una discoteca en Príncipe Pío

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 26 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras sufrir una agresión y golpearse la cabeza contra el suelo al salir de una discoteca en el Paseo de la Florida, en Príncipe Pío.

Samur-Protección Civil ha atendido al joven de madrugada, en torno a las 5.20 horas, por un traumatismo craneoencefálico moderado-grave tras sufrir una caída por agresión y el mismo ha sido tenido que ser trasladado intubado al Hospital Clínico en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid.

Fuentes de Policía Nacional han detallado a Europa Press que la caída se ha producido en el marco una pelea tras salir de la discoteca Colonial. Cuando llegaron los efectivos policiales encontraron al hombre, de origen español, tendido en el suelo inconsciente y con sangrado en el oído.

Al parecer, la víctima se encontraba en el interior de la discoteca en estado ebrio y fue expulsado por molestar a otras personas. Una vez en el exterior, otro joven, de unos 26 años también y de origen español, le dio una bofetada y cayó al suelo golpeándose la cabeza. El agresor ha sido detenido como presunto responsable de un delito de lesiones.