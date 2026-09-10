Las estructuras de edificios del TSJM y la Audiencia Provincial en la Ciudad de la Justicia estarán listas en 2027

Archivo - Estado de las obras de construcción de la ciudad de la Justicia en Valdebebas, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves que en 2027 estarán construidas las estructuras de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Audiencia Provincial, así como un aparcamiento público y la gran plaza que dará acceso a las instalaciones de la futura Ciudad de la Justicia.

En la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid, la jefa del Ejecutivo autonómico ha informado del "muy buen ritmo" de las obras del que va a ser el complejo judicial más grande del mundo y que unificará las 26 sedes judiciales de la capital en un mismo recinto, con una inversión de 630 millones de euros.

También ha anunciado que se va a empezar a construir la nueva sede judicial en Majadahonda, a la que el Ejecutivo regional destinará 26 millones de euros.

Será una infraestructura que permitirá modernizar y concentrar en un único inmueble los órganos actualmente dispersos. El proyecto se levantará en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados, en las inmediaciones del Hospital público Puerta de Hierro, una vez concluyan los trámites de cesión por parte del Ayuntamiento majariego.

El futuro edificio permitirá agrupar los ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción que se encuentran repartidos en dos sedes. Además, contará con reserva para futuros crecimientos y dependencias adaptadas a la Ley de Eficiencia de la Justicia, entre ellas cámara Gesell, nuevos salones de bodas, registro civil modernizado, más salas de vistas y reuniones, despachos, archivos, calabozos, zonas para forenses, Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito y aparcamiento propio.

PALACIO DE JUSTICIA DE POZUELO DE ALARCÓN

Por otro lado, ha recordado que Pozuelo de Alarcón tendrá un nuevo Palacio de Justicia con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados.

Albergará sus cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el Decanato y las dependencias de Fiscalía, con reserva para dos juzgados adicionales hasta un total de seis, cada uno con su propia sala de vistas.

Además, incorporará registro civil, sala de bodas, zona de detenidos con celdas y recorridos diferenciados, archivos, dependencias para forenses, trabajadores sociales y psicólogos, Cámara Gesell, Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, espacios para abogados y procuradores, salas de lactancia, biblioteca y aparcamientos.

En la actual Legislatura, la Comunidad de Madrid está invirtiendo más de 830 millones de euros en las sedes judiciales de Valdemoro (13,5 millones), la ampliación de Getafe (9,1 millones), Torrejón de Ardoz (13,3 millones), obras de Collado Villalba (11,3 millones), Móstoles (37,5 millones), además de la mencionada Ciudad de la Justicia de Madrid (630).

OFICINA DE APOYO A FAMILIAS

Por otro lado, se lanzará una nueva Oficina de Apoyo en las sedes judiciales para familias con situaciones complejas, a las que se ofrecerá de manera gratuita asesoramiento, acompañamiento y atención psicológica especializada durante el proceso.

Este servicio contará con espacios adaptados para el cuidado de los menores. Además, ofrecerá información jurídica básica en el propio entorno de los juzgados, ha dado a conocer la presidenta.

De esta manera, los beneficiarios podrán acceder a los recursos disponibles desde una perspectiva adaptada a sus circunstancias. La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un proyecto piloto en una de las sedes que incorporan sección de Familia.

Será una primera línea basada en la orientación especializada, la proximidad y la adaptación de los servicios a las necesidades de cada familia.

EXPOSICIÓN VÍCTIMAS DE ETA

Por otra parte, la presidenta madrileña ha indicado que Washington (EEUU) acogerá en el primer semestre de 2027 la exposición 'Víctimas de ETA' para recordar fuera de las fronteras "a quienes defendieron la libertad frente al terror y los asesinatos de la banda".

La muestra, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo-Ceu, se instalará a partir de enero del año que viene el Museo de Víctimas del Comunismo, en la capital norteamericana, con la finalidad de trasladar al público estadounidense "el significado del terrorismo de ETA para España y preservar la memoria, la justicia y la dignidad de las personas que han sufrido esta lacra".

Desarrollada a través del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU CEFAS, contará con materiales audiovisuales, paneles y elementos expositivos.

Además, estará acompañada de charlas, testimonios de víctimas, proyecciones de documentales y coloquios. Para este proyecto, la Comunidad de Madrid aportará hasta 100.000 euros, destinados a sufragar los gastos derivados de la preparación, organización y desarrollo de la exposición y de sus actividades paralelas.