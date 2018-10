Exalcalde de Boadilla González Panero amplía querella en TS contra González Terol por la política de personal municipal

Publicado 17/10/2018 18:48:25 CET

BOADILLA DEL MONTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ha ampliado la "querella criminal" que presentó en el Tribunal Supremo (TS) contra el actual regidor y diputado del PP en el Congreso, Antonio González Terol, por los presuntos delitos de "prevaricación continuada por acción y omisión, malversación continuada de fondos públicos y contra el derecho de los trabajadores".

En declaraciones a Europa Press, el que fuera regidor de Boadilla, investigado en la trama Gürtel, ha justificado la ampliación de la querella inicial, presentada en enero, en que ha tenido conocimiento de "nuevos datos muy relevantes" acerca del caso, una vez que el Ayuntamiento de la localidad aportó información al Juzgado de Móstoles, donde "se sigue" la causa contra "la otra querellada", que es primera teniente de Alcaldía.

"A la vista de dicha documentación, cabe deducir la existencia de nuevos presuntos delitos, por lo que se ha formulado la ampliación de querella. Hay más de 50 nuevos casos que creemos que se tienen que investigar", señala González Panero.

El exprimer edil ha señalado que desde que accedió González Terol a la Alcaldía, en 2011, "hasta este año" no se "aprobaron ofertas de empleo público", y el "responsable" de la oferta de empleo público en el Ayuntamiento "es el alcalde".

"En la documentación presentada por el Ayuntamiento nos encontramos con advertencias legales y reparos de la Intervención Municipal, cuando la interventora, año tras año, en nada menos que el informe de control financiero a las cuentas generales de cada año, viene diciendo que hay que realizar ofertas de empleo público, que hay numerosos interinos y comisiones de servicio que han superado el máximo tiempo permitido por la Ley", relata el exalcalde en su escrito.

A juicio de González Panero, se están "cometiendo" barbaridades en el Ayuntamiento y el objetivo de la querella es que "se arreglen" y se "subsanen las deficiencias". "Este alcalde ha estado presumiendo de una serie de cosas, cuando lo que tiene es coaccionados y bajo presión a todos los funcionarios. El que no está interino, está con comisiones de servicio que han caducado y además se han hecho subida de sueldos indiscriminadas", ha añadido.

De este modo, en la ampliación de la querella, ha citado casos "muy concretos", "auténticamente sangrantes" e "inauditos en la administración". "Hay casos como el de su secretaria particular, que era cargo de confianza en 2015, que se ha convertido en personal fijo de plantilla. Ese año los cargos de confianza de redujeron por ley, y la secretaría pasó a ser funcionaria. También, el jefe de lo contencioso, que era una persona de política del PP, tiene plaza en el Ayuntamiento. Hay afiliados que han entrado a dedo", ha añadido.

En cuanto al procedimiento del Supremo, ha indicado que "ha caído" en uno de los jueces del caso del Máster de Pablo Casado. "El ponente es el que tiene que decir ahora si la querella se admite a trámite", ha añadido.

"PRIMERA QUERELLA ARCHIVADA"

A raíz de la ampliación de la querella, fuentes municipales han señalado a Europa Press que "ya fue archivada" la primera querella del ex alcalde contra el actual en la que Panero "criticaba que se contratara" un despacho de abogados para la "personación" del Consistorio en la trama y en la que el Ayuntamiento "no sólo solicitó 548 años para los responsables de introducir" la Gürtel en Boadilla, sino que además "consiguió la imputación de dos funcionarios cercanos a Panero".

"Ahora vuelve con una segunda querella que no tiene tampoco ningún recorrido, porque su objetivo es tan solo hacer daño mediático a quien le ha denunciado, ha destapado sus tropelías y le ha demostrado que se pueden ganar unas elecciones sin hacer trampas. Critica que en los años de crisis no se convocaran plazas de funcionarios en el Ayuntamiento, algo que la ley no permitía o que en el mejor de los casos era algo discutible y cuestionable y que, en caso de tener razón, solo podría tener un recorrido a nivel contencioso-administrativo pero jamás penal", aseveran.

Según estas fuentes, "en cualquier caso", la querella "no solo está dirigida" contra el alcalde, sino contra la concejal responsable de Recursos Humanos, y un Juzgado, el de Móstoles, "ya ha rechazado" esa querella contra ella, con lo que "es fácil presumir y predecir que el Supremo hará lo propio con el alcalde actual".

"Cada querella de Panero es una medalla para la actual Corporación. Eso demuestra que no son como él, algo que todo el mundo aprecia y valora", concluyen.