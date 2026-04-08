Un exasesor de la Comunidad, a una víctima de residencias: "Si hay que buscar un culpable, es el doctor Fernando Simón"

Archivo - Varias personas durante una manifestación de Marea de Residencias, a 23 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, ha dado en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba sus condolencias a un familiar de una persona fallecida en una residencia de mayores durante la pandemia, manifestándole que "si tenían que buscar un culpable" era "el doctor Fernando Simón", director entonces del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El exalto cargo estaba citado esta mañana a declarar como investigado en una de las causas que se instruyen los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía.

José Manuel Parceiros, hijo de una de las víctimas que falleció el 20 de marzo de 2020 tras no ser trasladado a un hospital, ha comentado a los medios el pequeño encuentro que ha tenido con Burgueño en los pasillos, afirmando que su padre murió por "los protocolos de la vergüenza" y no por lo que dijera Simón meses antes al afirmar que solo habría un caso de Covid.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que la suspensión se debe a un informe de la Fiscalía que aún no ha sido trasladado a las partes, lo que ha obligado a posponer las comparecencias hasta que puedan pronunciarse sobre su contenido.

El procedimiento investiga los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias durante los primeros meses de la pandemia, una cuestión clave para esclarecer si se produjo discriminación en el acceso a la atención sanitaria de personas mayores.

En este contexto, Burgueño ha defendido en declaraciones a los periodistas que la gestión de la pandemia correspondía al Ministerio de Sanidad y ha asegurado que las residencias no se medicalizaron por falta de médicos, aunque también ha reconocido que elaboró un plan de choque a petición del Gobierno regional.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por otro lado, mañana declarará en otra de las causas María Teresa Vidán, una doctora que fue señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.