El exdelegado ensalza la gestión "legal, racional y pacífica" de la acampada frente a quien tenía "ansias de palos"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín ha ensalzado la gestión "legal, racional y pacífica" de la institución al respecto de la ya disuelta acampada en la Puerta del Sol frente a los "hiperventilados" que evidenciaron sus "ansias de palos" para resolver el asunto.

"Ley y sentido común. Frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales: responsabilidad y legalidad", ha destacado Martín en su perfil oficial en redes sociales, donde ha agradecido a quienes han colaborado para un gestión "legal, racional y pacífica" de la protesta.

Martín dimitió oficialmente de su cargo hace ahora una semana, precisamente con el desalojo de la Puerta del Sol como uno de los asuntos pendientes y por los que más críticas había recibido en las últimas semanas. A mediados de semana se conoció que una de sus últimas acciones como delegado fue animar a los organizadores a desalojar la plaza.

Esta madrugada un dispositivo integrado por 220 agentes de Policía Nacional y otros 180 de Policía Municipal de Madrid, junto a Bomberos de la capital y servicios sociales, han desalojado a las 334 personas que aún acampaban en la Puerta del Sol. El operativo se ha resuelto sin incidencias reseñables, más allá de dos detenidos por desobedienci y resistencia a la autoridad.