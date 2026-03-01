La exposición 'Metro Cómic, un viaje entre viñetas' recibe más de 5.000 visitas en la Nave de Motores de Pacífico

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visita la exposición Metro Cómic en la Nave de Motores de Pacífico - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recibido más de 5.000 visitas en exposición Metro Cómic, un viaje entre viñetas, en tan solo tres meses desde su estreno en la emblemática Nave de Motores de Pacífico.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que ha visitado hoy este espacio en el que el suburbano se convierte en el protagonista del noveno arte, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

"Metro es parte de la vida de los madrileños, es testigo de nuestro día a día y son muchos los autores que se han inspirado en alguna de sus estaciones para dar forma a sus historias, como podemos ver en esta muestra", ha indicado Rodrigo.

A través de esta exhibición, la compañía metropolitana reúne publicaciones propias y obras nacionales e internacionales que han convertido las instalaciones y trenes de los distintos metros en escenarios narrativos.

La Nave de Motores, que forma parte de los Museos de Metro y que recibió en 2025 a más de 16.000 personas, acoge desde el pasado mes de diciembre esta exposición gratuita que une el arte del tebeo con la cultura del transporte urbano.

"Sin duda, es una oportunidad para conocer esta propuesta y, al mismo tiempo, uno de los espacios más emblemáticos de la historia del suburbano, obra del arquitecto Antonio Palacios", ha añadido el consejero.

El recorrido, que se articula en diferentes áreas temáticas, se inicia con La fantasía viaja en metro, que se inspira en el primer cómic editado por la empresa pública en 1980, que invitaba a descubrir el sistema subterráneo y destinos imaginarios.

Durante la visita, los usuarios también pueden conocer Metrografías: Relatos de Metro, la energía y Madrid, un proyecto patrimonial que recurre al tebeo para contar los orígenes de la compañía metropolitana y su vínculo con la energía eléctrica, a través de historias entrelazadas.

MUSEOS DE METRO, UNA ACTIVIDAD CULTURAL CONSOLIDADA

Metro Cómic es una de las exposiciones temporales organizadas por el suburbano en los distintos espacios que forman parte de los Museos de Metro.

Rodrigo ha recordado que los cinco enclaves históricos -Chamberí, Caños del Peral, Nave de Motores, Chamartín y el antiguo vestíbulo de Pacífico- recibieron el año pasado más de 125.000 visitas, una cifra que consolida su potencial dentro de la oferta cultural de la región.

La muestra estará disponible hasta el próximo 7 de abril y se puede descubrir de manera gratuita tanto a través de una visita guiada como de forma libre, en el horario: viernes de 16 a 20 horas; sábados de 10 a 14 y de 16 a 20; y domingos de 10 a 14. Las personas interesadas únicamente tienen que realizar una reserva previa en la web https://museosmetromadrid.es/.