La fachada de la Real Casa de Correos se convierte en 'fábrica de los deseos' por Navidad con un videomapping

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se convertirá desde este viernes en una mágica Fábrica de los Deseos por Navidad con un videomapping acompañado de una banda sonora que irá dando forma a un calendario de Adviento desde el kilómetro 0.

Según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado, la Comunidad estrenará este viernes un espectáculo visual de luz y sonido que transformará la fachada de la Real Casa de Correos.

Adornos tradicionales, dulces navideños, regalos y, sobre todo, ilusión cobrarán vida hasta el 6 de enero mediante un videomapping que recorrerá distintos escenarios relacionados con estas fechas tan especiales, acompañado de una banda sonora creada para la ocasión.

Un gran calendario de Adviento irá tomando forma en la fachada, y cada uno de sus casilleros revelará "un mundo mágico en el que los engranajes que fabrican deseos transportarán al espectador a espacios tridimensionales que parecen salir a su encuentro".

Con este montaje, la Comunidad de Madrid invita a todos los madrileños y a quienes la visiten esta Navidad a disfrutar de esta proyección, que además permitirá descubrir los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la región, en "un viaje lleno de magia que culminará cada día con el lanzamiento simbólico de un deseo". Los pases serán todas las tardes desde las 18 horas, hasta el 6 de enero.