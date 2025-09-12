Fallece un ciclista de 73 años tras colisionar con un camión que realizaba trabajos de limpieza en Barajas

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 73 años ha fallecido esta mañana en el distrito de Barajas de la capital tras colisionar contra un camión detenido en el arcén y que realizaba trabajos de limpieza, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Los hechos han tenido lugar sobre las diez de la mañana en la Avenida Sur. El ciclista se ha empotrado por causas que se desconocen contra el camión de limpieza.

Los sanitarios del Samur Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento al estar el varón en parada cardiorrespiratoria sin que pudieran realizar maniobras por la gravedad de las lesiones.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investigará lo ocurrido.