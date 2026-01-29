Fallece el hombre de 60 años atropellado por un taxi en San Blas

Archivo - Efectivos sanitarios en una ambulancia en el barrio madrileño de San Blas - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido tras ser atropellado a la última hora de este miércoles en el barrio madrileño de San Blas, han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

El hombre fue atropellado por un taxi en las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Como consecuencia del impacto, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Un peatón le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada al lugar de los sanitarios del Samur-Protección Civil.

Tras lograr revertir la parada, ha sido evacuado en estado crítico hasta el Hospital de La Paz, donde finalmente ha fallecido. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaron en el lugar y se han hecho cargo de la investigación.