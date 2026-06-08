La FAPA Giner de los Ríos pide una reunión con el Defensor para abordar el "alarmante calor" en las aulas madrileñas

Un termómetro indica la temperatura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FAPA Giner de los Ríos ha solicitado una reunión urgente con el Defensor del Pueblo, Don Ángel Gabilondo, para poder abordar el "alarmante calor" que están registrando las aulas de colegios públicos de la Comunidad de Madrid.

"Tan solo en un 5% de los centros educativos públicos se ha tomado alguna medida para combatir las altas temperaturas, actuación completamente insuficiente en estos momentos en los que se están superando con creces en las aulas los 30 grados", ha alertado en un comunicado.

En este sentido, ha tildado de "indignante" la reacción del Gobierno regional ante esta situación. "Cuando responden a la alarma de la comunidad educativa por las numerosas intervenciones sanitarias derivadas del calor con frases como 'cuando hace calor, hace calor' o que 'el calor puede inspirar', no están a la altura de representarles", ha subrayado.

La federación ha pedido "escuchar y respetar" a los ciudadanos, especialmente "resolver sus problemas" con los recursos que "han aportado a las arcas públicas". Ha exigido "tomarse en serio los problemas de sus votantes, que asuman sus responsabilidades y la defensa del derecho a la Salud y la Educación en las condiciones que marca la ley".

Entre otras alertas relacionadas con el calor esta semana, asociaciones de familias y padres (AMPA) han comunicado "cefaleas", que en algunos centros en una hora el pasado lunes tuvieron que recoger a cinco niños por "migrañas" y que ha habido "sangrados de nariz vinculado con el calor".

"No es ninguna tontería, un golpe de calor puede ser muy grave. Hace un par de años una limpiadora en un colegio murió de un golpe de calor en Móstoles. No es para bromas", ha insistido la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María Carmen Morillas.

Tras su nueva campaña '#CuántoQuemaTuCentro #PorqueNoHacenNada', más de un centenar de familias están aportando ya sus mediciones de temperatura y humedad en aulas de los centros educativos. Estas estaciones facilitan la captación válida de los datos que permitirán elaborar un mapa del calor en los centros educativos madrileños.

"Siguen llegando solicitudes y se distribuirán todas las necesarias. Además, muchas de ellas están enviando sus quejas y mediciones ante el Defensor del Pueblo siguiendo las instrucciones de la entidad", ha aseverado.