La feria de los bebés reborn, los muñecos hiperrealistas, regresa a Madrid los días 29 y 30 de noviembre

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVII Feria de los Bebés Reborn, los muñecos hiperrealistas, regresa a Madrid los días 29 y 30 de noviembre en el hotel Rafael Atocha, ha informado la organización en un comunicado.

Serán cientos de muñecos bebés hiperrealistas los que se expondrán en Dolls and Reborn International Show, con la participación de más de 70 expositores en la que se considera "la feria más importante de España dedicada a los bebés reborn, muñecas artísticas y creaciones hiperrealistas". La entrada será de 11.30 a 20 horas y el precio es de 7 euros, con acceso gratuito para los menores de hasta 12 años.

Los expositores, nacionales e internacionales, pondrán a la venta sus creaciones reborn, "obras de arte en tres dimensiones hechas en vinilo o silicona que reproducen el aspecto y el peso de un bebé real". También se podrán adquirir todo tipo de materiales, kits y accesorios como ropa, moisés y complementos como chupetes o biberones especiales para estos muñecos.

Además se realizarán demostraciones en directo, como la pintura de cabello, una técnica fundamental que aporta realismo extremo al acabado final de cada bebé. La organizadora de la feria, María Valle Escudero, ha explicado que "no se trata de muñecos para jugar, son piezas artísticas únicas de colección, que recrean cada detalle de un bebé real con la máxima fidelidad posible".

"Son muñecos, pero el público los confunde con bebés reales ya que imitan cada vena, cada cabello y cada gesto de un recién nacido", ha destacado. Los reborn llegaron a España hace casi veinte años: la elaboración de estos muñecos requiere no sólo la utilización de diferentes técnicas sino también la precisión y el estilo de cada artista.

CUALIDADES TERAPÉUTICAS

La organizadora ha defendido que "no sólo son un objeto de coleccionismo sino que además se ha descubierto que los reborn tienen cualidades terapéuticas para enfermos de Alzheimer. Su gran realismo hace que las personas enfermas sientan la necesidad de acunarlos y cuidarlos. También se utilizan en residencias de ancianos para combatir la soledad y la depresión.

Una de las principales novedades de esta edición es la presencia y exposición de Joanna Kazmierczak, cuyos bebés de silicona son considerados auténticas joyas de colección. "Kazmierczak rara vez participa en ferias, por lo que su asistencia convierte esta edición en un acontecimiento verdaderamente extraordinario para coleccionistas y amantes del arte reborn", ha asegurado la organizadora.

La entrada al evento incluye participaciones para el sorteo de un bebé reborn valorado en más de 600 euros y el acceso a la Ruleta de la Suerte, donde los asistentes podrán ganar premios como patucos, chupetes especiales, canastillas e incluso otro bebé reborn.