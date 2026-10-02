El Festival Música Antigua de Aranjuez arranca este viernes con un homenaje a Farinelli y grandes nombres del Barroco

Uno de los grupos que participará en el Festival de Música Antigua Aranjuez - FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 33º Festival Música Antigua Aranjuez arranca este viernes con una mirada a la figura de Carlo Broschi Farinelli y una programación que reunirá hasta el 8 de noviembre a algunas de las principales figuras y formaciones nacionales e internacionales de la interpretación histórica, con especial presencia del repertorio barroco.

El acto inaugural tendrá lugar a las 19 horas en el Salón de Actos del Antiguo Cuartel de Pavía de la Universidad Rey Juan Carlos y consistirá en la presentación del libro 'El Expediente de Calatrava de Carlo Broschi Farinelli', en colaboración con la asociación Aranjuez Crea Cultura.

La presentación contará con la participación del profesor de la Universidad Complutense de Madrid José María Domínguez y del periodista Juan Ángel Vela del Campo. El encuentro propone profundizar en la dimensión histórica del célebre cantante y en la relevancia que alcanzó en la vida musical y cultural de la España de su tiempo.

A partir de este domingo, comenzará la programación de conciertos en distintos espacios del Real Sitio, que incluirá propuestas de Lina Tur Bonet, Sara Ruiz y La Bellemont, la Orquesta Barroca de Sevilla, Fahmi Alqhai y Accademia del Piacere, Mariví Blasco y Speculum, Hippocampus, La Ritirata y Manuel Ruiz junto a Íliber Ensemble, entre otros.

BACH ABRE LA PROGRAMACIÓN MUSICAL

La primera actuación será el domingo, a las 12.30 horas, en la Capilla del Palacio Real, donde Lina Tur Bonet presentará 'El violín infinito: del laberinto a la Ascensión'.

El programa propone un recorrido por la literatura para violín solo de la época barroca a través de obras de Johann Sebastian Bach, Thomas Baltzar, Heinrich Ignaz Biber y otros compositores, desde la experimentación de la escuela anglo-italiana hasta la escritura de Bach.

El 11 de octubre, Sara Ruiz y La Bellemont ofrecerán 'Le jeu parlant', dedicado a los compositores del barroco francés Marin Marais y François Couperin. La jornada comenzará con un paseo guiado por los jardines históricos de Aranjuez y continuará con el concierto en la Capilla del Palacio Real.

La Orquesta Barroca de Sevilla, bajo la dirección de Pedro Castro, actuará el 17 de octubre con un programa dedicado a los 'Concerti da Camera' de Antonio Vivaldi. Antes del concierto, el público podrá participar en una visita al Palacio de Felipe II bajo el título 'Un retrato de las reinas'.

El 18 de octubre, Fahmi Alqhai y Accademia del Piacere presentarán 'In Dulci Jubilo', un programa de corales y contrapuntos de Johann Sebastian Bach que contará con la participación de la Coral Infantil de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo de Aranjuez, dirigida por Judyth Borrás.

BURNEY, ARRIAGA Y HIPPOCAMPUS

La soprano Mariví Blasco y el grupo Speculum protagonizarán el 24 de octubre 'Azul de Prusia, los viajes de Charles Burney', una propuesta que conmemora el tercer centenario del nacimiento del compositor, musicólogo y viajero británico.

Burney recorrió Europa y durante sus viajes conoció a figuras destacadas de la música y la cultura de su tiempo, entre ellas Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Farinelli, Niccolò Jommelli, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot y Claude Balbastre.

Una de las principales citas internacionales de la edición llegará el 31 de octubre con Hippocampus, que estará dirigida por primera vez por el británico Richard Egarr.

Egarr, que fue director de la Academy of Ancient Music de Londres entre 2006 y 2021, asumirá la dirección musical de Hippocampus a partir de octubre y tendrá en el Festival Música Antigua Aranjuez su debut al frente de la formación.

El concierto estará dedicado a los 'Concerti Grossi' de Arcangelo Corelli y George Frideric Handel, además de incluir obras de Domenico Scarlatti adaptadas para el ámbito concertante.

El bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga tendrá también un espacio destacado en el festival. La Ritirata, dirigida por Josetxu Obregón, ofrecerá el 1 de noviembre un programa que establecerá un diálogo entre la obra del compositor bilbaíno y la de Luigi Boccherini.

La programación concluirá el 8 de noviembre en la Capilla del Palacio Real con el contratenor Manuel Ruiz e Íliber Ensemble, bajo la dirección de Darío Tamayo. 'Héroe desvelado', ganador del Premio Sello FestClásica 2026, reunirá arias de Handel, Vivaldi y Johann Adolf Hasse.

APOYO A FORMACIONES EMERGENTES

El Festival Música Antigua Aranjuez mantiene además su colaboración con FestClásica para favorecer la visibilidad y circulación de jóvenes intérpretes y formaciones emergentes.

Dentro de esta colaboración, KamBrass Quintet, ganador del Premio FestClásica Ensemble Emergente 2026, actuará el 25 de octubre en la Real Bodega de Carlos III, en el Real Cortijo de San Isidro.

El quinteto presentará 'Transfoliación: Metamorfosis de la folía', un programa que recorre la evolución de esta estructura musical desde sus raíces ibéricas hasta sus transformaciones posteriores, con obras de Juan del Encina, Jean-Baptiste Lully, Jan Bach y Manuel de Falla, entre otros.

La jornada incluirá además una visita y degustación en la Bodega de Carlos III.

MÚSICA Y PATRIMONIO

La 33ª edición vuelve a integrar los conciertos con el patrimonio histórico de Aranjuez, con actividades en espacios como la Capilla del Palacio Real, el Teatro Real Carlos III, los jardines históricos y la Real Bodega de Carlos III.

El programa incorpora paseos guiados y visitas a espacios históricos como el Palacio de Felipe II, habitualmente cerrado al público, con el objetivo de vincular la experiencia musical al conocimiento del patrimonio del Real Sitio.

El festival ofrece además la posibilidad de combinar algunas actuaciones con un viaje en el Tren de la Fresa. Esta opción estará disponible para los conciertos de los días 4, 11 y 18 de octubre y 1 y 8 de noviembre e incluye el paseo y la entrada al concierto.