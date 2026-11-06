El Festival de Otoño alza el telón este viernes con un homenaje a Robert Wilson y Maria de Medeiros como protagonista - CULTPROJECT

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid alzará el telón de su 44ª edición este viernes con 'PESSOA-Since I've Been Me', un espectáculo de la compañía del director estadounidense Robert Wilson, fallecido en 2025, protagonizado por la actriz Maria de Medeiros y dedicado al escritor portugués Fernando Pessoa.

La propuesta inaugurará una programación que se prolongará hasta el 29 de noviembre y que reunirá 29 espectáculos procedentes de 18 países en 13 espacios de la región, con siete estrenos absolutos, dos en Europa y nueve en España.

El espectáculo inaugural rinde homenaje a Wilson, uno de los grandes nombres de la dirección escénica contemporánea, a través de una propuesta inspirada en la obra de Pessoa que recoge su concepción del teatro total y su apuesta por la ambigüedad, la fragmentación y la participación activa del espectador.

El primer fin de semana del festival estará marcado por la presencia de compañías y creadores internacionales. Desde Francia llegará Théâtre des 13 vents-Centre Dramatique National de Montpellier, que estrenará en España 'Un Hamlet de moins', una revisión del clásico de Shakespeare dirigida por Nathalie Garraud y Olivier Saccomano, que podrá verse el sábado y domingo en Teatros del Canal.

También en este espacio, el DRAMATYCZNY Theatre de Polonia presentará 'Yesterday You Were Angry in Green', dirigido por Anna Augustynowicz y basado en el libro autobiográfico de la periodista Eliza K\*cka, que aborda la experiencia de criar a una hija autista.

Por su parte, el coreógrafo iraní Armin Hokmi llevará este fin de semana a Réplika Teatro 'Shiraz', una pieza de danza inspirada en el histórico festival de las artes celebrado en Persépolis entre 1967 y 1977.

El talento nacional estará representado desde el inicio por el bailarín y coreógrafo Chey Jurado, que estrenará 'Marea Weekend' del 6 al 8 de noviembre en el Teatro Centro Sociocultural El Soto de Móstoles. La obra combina danza contemporánea, danza urbana, teatro físico y teatro de texto.

IBEROAMÉRICA, EUROPA Y ÁFRICA

La programación contará con una destacada presencia iberoamericana, con propuestas procedentes de Argentina, Perú, Brasil, México, Uruguay y Chile. El teatro documental y la ficción construida a partir de testimonios y materiales de la vida real tendrán un papel relevante en los trabajos de creadores como Anacarsis Ramos, Sebastián Rubio, Yanira Dávila, Marco Canale, Veronica Pallini, Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe.

Desde Europa y África llegarán nombres como el colectivo belga tg STAN, la coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas y la cantante británica Izo FitzRoy. La danza contará también con la participación de la argentina Diana Szeinblum y el español David Coria.

La influencia de la creación estadounidense estará presente a través de los coreógrafos Trajal Harrell y Faye Driscoll, la directora de escena Vanessa Sánchez y la cantante Sorvina.

Asimismo, la relectura contemporánea de los clásicos vertebrará propuestas de artistas como Cristiana Morganti, Claudio Tolcachir, Andrea Jiménez, Cristián Plana, Gabriel Calderón, Xavier Albertí, Sergio Blanco, Gon Ramos y Javier Ruiz de Alegría.

La programación incluye también trabajos del director de escena y 'performer' Alberto Cortés y de la cantante, compositora y creadora escénica Ede, dentro de una apuesta por la interdisciplinariedad y el diálogo entre distintos lenguajes artísticos.

ACTIVIDADES PARALELAS Y NUEVOS ESPACIOS

El festival mantendrá además 'ÁGORA', un programa de actividades gratuitas que busca ampliar la experiencia del público mediante encuentros y propuestas paralelas a las representaciones.

Entre ellas se encuentran el ciclo de charlas 'Paisajes de fondo', las 'Antesalas', con conversaciones introductorias a algunas funciones, y los 'Diálogos', encuentros entre artistas y espectadores.

Como novedad, esta edición incorpora las 'Incursiones', una iniciativa destinada a trasladar las artes escénicas a espacios no convencionales. En este marco, la compañía UMAMI presentará 'Habla el mercado', un proyecto que combina gastronomía, arte y tecnología en el Mercado de Vallehermoso.