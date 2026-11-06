El Festival de Otoño alza el telón este viernes con un homenaje a Robert Wilson y Maria de Medeiros como protagonista

La 44ª edición reunirá 29 espectáculos de 18 países hasta el 29 de noviembre con siete estrenos absolutos

El Festival de Otoño alza el telón este viernes con un homenaje a Robert Wilson y Maria de Medeiros como protagonista
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Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 8:29
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MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid alzará el telón de su 44ª edición este viernes con 'PESSOA-Since I've Been Me', un espectáculo de la compañía del director estadounidense Robert Wilson, fallecido en 2025, protagonizado por la actriz Maria de Medeiros y dedicado al escritor portugués Fernando Pessoa.

La propuesta inaugurará una programación que se prolongará hasta el 29 de noviembre y que reunirá 29 espectáculos procedentes de 18 países en 13 espacios de la región, con siete estrenos absolutos, dos en Europa y nueve en España.

El espectáculo inaugural rinde homenaje a Wilson, uno de los grandes nombres de la dirección escénica contemporánea, a través de una propuesta inspirada en la obra de Pessoa que recoge su concepción del teatro total y su apuesta por la ambigüedad, la fragmentación y la participación activa del espectador.

El primer fin de semana del festival estará marcado por la presencia de compañías y creadores internacionales. Desde Francia llegará Théâtre des 13 vents-Centre Dramatique National de Montpellier, que estrenará en España 'Un Hamlet de moins', una revisión del clásico de Shakespeare dirigida por Nathalie Garraud y Olivier Saccomano, que podrá verse el sábado y domingo en Teatros del Canal.

También en este espacio, el DRAMATYCZNY Theatre de Polonia presentará 'Yesterday You Were Angry in Green', dirigido por Anna Augustynowicz y basado en el libro autobiográfico de la periodista Eliza K\*cka, que aborda la experiencia de criar a una hija autista.

Por su parte, el coreógrafo iraní Armin Hokmi llevará este fin de semana a Réplika Teatro 'Shiraz', una pieza de danza inspirada en el histórico festival de las artes celebrado en Persépolis entre 1967 y 1977.

El talento nacional estará representado desde el inicio por el bailarín y coreógrafo Chey Jurado, que estrenará 'Marea Weekend' del 6 al 8 de noviembre en el Teatro Centro Sociocultural El Soto de Móstoles. La obra combina danza contemporánea, danza urbana, teatro físico y teatro de texto.

IBEROAMÉRICA, EUROPA Y ÁFRICA

La programación contará con una destacada presencia iberoamericana, con propuestas procedentes de Argentina, Perú, Brasil, México, Uruguay y Chile. El teatro documental y la ficción construida a partir de testimonios y materiales de la vida real tendrán un papel relevante en los trabajos de creadores como Anacarsis Ramos, Sebastián Rubio, Yanira Dávila, Marco Canale, Veronica Pallini, Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe.

Desde Europa y África llegarán nombres como el colectivo belga tg STAN, la coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas y la cantante británica Izo FitzRoy. La danza contará también con la participación de la argentina Diana Szeinblum y el español David Coria.

La influencia de la creación estadounidense estará presente a través de los coreógrafos Trajal Harrell y Faye Driscoll, la directora de escena Vanessa Sánchez y la cantante Sorvina.

Asimismo, la relectura contemporánea de los clásicos vertebrará propuestas de artistas como Cristiana Morganti, Claudio Tolcachir, Andrea Jiménez, Cristián Plana, Gabriel Calderón, Xavier Albertí, Sergio Blanco, Gon Ramos y Javier Ruiz de Alegría.

La programación incluye también trabajos del director de escena y 'performer' Alberto Cortés y de la cantante, compositora y creadora escénica Ede, dentro de una apuesta por la interdisciplinariedad y el diálogo entre distintos lenguajes artísticos.

ACTIVIDADES PARALELAS Y NUEVOS ESPACIOS

El festival mantendrá además 'ÁGORA', un programa de actividades gratuitas que busca ampliar la experiencia del público mediante encuentros y propuestas paralelas a las representaciones.

Entre ellas se encuentran el ciclo de charlas 'Paisajes de fondo', las 'Antesalas', con conversaciones introductorias a algunas funciones, y los 'Diálogos', encuentros entre artistas y espectadores.

Como novedad, esta edición incorpora las 'Incursiones', una iniciativa destinada a trasladar las artes escénicas a espacios no convencionales. En este marco, la compañía UMAMI presentará 'Habla el mercado', un proyecto que combina gastronomía, arte y tecnología en el Mercado de Vallehermoso.

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