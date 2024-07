El festival Surge Madrid en Otoño concentra durante un mes 38 estrenos en una nueva cita con la escena alternativa

Del 25 de septiembre al 27 de octubre 18 espacios de la capital, Alcorcón, Cercedilla y Navalcarero acogen estas propuestas



MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Surge Madrid en Otoño concentrará en cerca de un mes, del 25 de septiembre al 27 de octubre de este año, casi 40 estrenos de performance, danza y teatro alternativos en la que será su XI edición y que se desarrollará en 18 espacios de la capital y de los municipios de Alcorcón, Cercedilla y Navalcarnero.

En concreto, serán 38 los estrenos de las compañías profesionales, a los que se sumarán nuevas voces de la creación alternativa a través de 13 iniciativas incluidas en la sección 'Transversas', destinada a autores que innovan con formatos no convencionales, y de 'Emergentes', donde se presentan cinco propuestas diseñadas para creadores noveles, dos de los cuales se presentarán en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid de 2025.

Por otro lado, llegarán tres espectáculos procedentes de Brasil, Argentina y México dentro de Conexión Iberoamérica en colaboración con el festival de la Hispanidad 2024, que celebrará su cuarta edición del 4 al 13 de octubre.

Así lo ha explicado una de las coordinadoras del festival, Natalia Ortega, quien ha sido la encargada de desvelar la programación en un acto celebrado este lunes en el Teatro Pradillo de la capital, uno de los espacios que acogerán las representaciones.

Compañías y creadores madrileños (afincados en la región o con trayectorias vinculadas a su movimiento cultural) mostrarán la potencia de la creación escénica de este movimiento alternativo. Realidades como la Inteligencia Artificial, la inmigración, la discapacidad, la comercialización del deseo o el empoderamiento de las mujeres en una exhibición de distintos formatos y géneros.

ESTRENOS

Estos estrenos son 'Aquelarre' de Evogía; 'Verdad o consecuencia', de AZarte; 'Inteligencia artificial', de Andrés Beladiez; 'Espantosa Carcajada', de Dante A.C. y Adolfo Simón; 'Ahoa-Mouth', de la Compañía Rebeldías Mínimas y Maricón & Señora; 'Entre paisajes', de la Compañía Mery Dörp; '2&Dos', del Colectivo Trance; 'La primavera de los monstruos', de El Hangar; 'Protocolo', de Diagoras Producciones; 'Fade', de Milagros Galiano; 'El rayo verde', de Manuela Barrero dlcAos; 'Pink: danza ecológica del siglo XXI', de Camille Hanson, o 'Cuerpo acumulado', de Ana Erdozain.

También 'Agua y carne', de Las Galerías; 'After (acoustic version)', de Alejandría; 'Serenity rave', de Laura Ramírez Ashbaugh; 'La intérprete', de Clara Pampyn y Laimperfecta; 'Amor, amar', de La Tramoya; 'Mirage Hotel', de Paroxa (con Juan Ollero y Víctor Velasco); 'Los versos libres', de la Compañía Vuelta de Tuerca; 'Manuela el vuelo infinito', de Producciones Inconstantes S.L; 'Fur', de Al descubierto physical theatre; 'Una polilla da vueltas alrededor de una bombilla', de Sol Bibriesca; 'Driadi, el amor enjaulado', de Inervo art y MolinoLab; 'El ocaso del minotauro', de Pau Pau Producciones, o 'La rendición' de la Compañía Alberto Quirós.

Asimismo, figuran en esta lista de estrenos 'La Pepa está que se sale', de Teatro de las Aguas; 'El profesor no ha venido', de José Juan Rodríguez y Pablo Rosal; 'Mwasi, negra consciente', de Darío Sigco; 'Escucha radical', de Magdalena Leite y Aníbal Conde; 'El contrato', de Teatro de la Riada; 'What if if only (qué pasaría si es sólo sí)', de Enebro Teatro; 'Tierra convexa', de Teatro Lagrada; 'Los días que quedan', de Cambaleo Teatro; 'Opus cero', de Ben Attia; 'El alma como esfera perfecta', de Jaime Vallaure; 'Ficticias y reales (Mujeres libres en la historia)', de El Montacargas', y 'Technoestrellas. Experiencia Astronómica / Conferencia Raverizada', de Virginia Rodríguez.

El apartado de 'Emergentes' presentará 'Un espacio inefable malleus maleficarum', de Colectivo [1690]; 'Hacer torrijas como acto de resistencia', de Marcos Martincano; 'Zorra dorada', de Elisa Forcano; 'Proceso de descomposición', de Emejota Mínguez, y 'Häxan', de Éskaton y George Marinov.

Por su parte, 'Conexión Iberoamérica' traerá 'Don Quijote. Historias Andantes', de Teatro de la Rendija & Silkateatro Andante; 'BuenosDíasSeñoritaLelia', de El Rayo Misterioso Grupo Laboratorio de Teatro, y 'Secretos de Ñandutí', de Knunu'u Títeres.

ACTIVIDADES TRANSVERSAS

En 'Actividades Transversas' se exhibirán, además, la instalación 'Cuché Cuché', de Enrique Gimeno; 'S[]LIR', de Diego Carrasco; 'El gabinete de las ilusiones. Capítulo 1: Lady Endor', de Imagina Magia; '¿Me escribes?', de Teresa Rivera; 'Cita en el Gabinete de Psicofonías Transtemporales', de Producciones Kepler (actividad coordinada por Itxaso Larrinaga y Juan Carlos de la Vega); 'Aplauso', curso intensivo de Juan Gómez Alemán; 'Olla de carne', de Lucía Marote; 'Stromboli', de Annika Pannitto y Óscar Cornago; 'La gula Dj Set', de Food Studies; 'El guardarropa' de Proyecto Ovella, que ha ofrecido un aperitivo durante la presentación; 'Simples mortales', de Lucio A. Baglivo, y 'Attraversamenti', de Residui Teatro.

Los espacios donde discurrirá Surge Madrid son Réplika Teatro | Centro Internacional de Creación, Nave 73, DT Espacio Escénico, Sala Bululú 2120, ArtEspacio Plot Point, Sala Tarambana, Teatro Pradillo, Teatro La Usina, Teatro del Barrio, La Mirador, El Umbral de Primavera, Teatro Tribueñe, Centro del Títere, Teatro de las Aguas, Sala Cuarta Pared, Teatro TylTyl, Teatro Lagrada, Sala Exlímite, AZarte, Teatro Montalvo y Sala Mayko.

El otro coordinador del festival, Alberto García, ha recordado que "ir a una sala alternativa no es ir al teatro", sino "otra cosa", en respuesta a lo cual "surge Surge Madrid", con el objetivo añadido de "poner en valor la creatividad en las salas alternativas madrileñas", ha enfatizado durante su intervención, en la que ha defendido la diversidad de formatos y la oferta "variada y heterogénea" de Surge Madrid en Otoño.

Por su parte, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luís Martín Izquierdo, ha participado también en la presentación, en la que ha destacado "la importancia de que este tipo de movimiento escénico tenga cabida para desarrollarse y darse a conocer, ya que se trata de un microuniverso que trasciende el fenómeno teatral con una experiencia integral".