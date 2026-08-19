Las Fiestas de Centro dejaron 32 detenciones, el desmantelamiento de un punto de venta de drogas y 23 actas por posesión

El dispositivo integral de la Comisaría de Centro de la Policía Nacional garantiza unas fiestas de agosto sin incidentes relevantes en el distrito - POLICÍA NACIONAL

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos específicos de la Policía Nacional en el marco de las fiestas de Centro han posibilitado la detención de 32 personas, el desmantelamiento de un punto de preparación, distribución y venta de hasta ocho tipos de sustancias estupefacientes, además del levantamiento de hasta 23 actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

En concreto, los dispositivos se repartieron durante las fiestas de San Cayetano (4 al 7 de agosto), San Lorenzo (8 al 11) y La Paloma (13 al 16), todas celebradas en el distrito madrileño Centro.

Según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, el trabajo ha reunido a funcionarios adscritos al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Sección de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Centro, en plena coordinación con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Desde la Comisaría de Distrito Centro han destacado que el dispositivo policial impulsado consiguió que no se produjera "ningún hecho de especial significancia".

LA POLICÍA APREHENDIÓ 'TUSI', MDMA Y KETAMINA EN UN DOMICILIO

Adicionalmente, a partir de una comprobación de hechos en el marco del dispositivo, los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un domicilio, donde, durante la requisa de seguridad, se presenciaron múltiples sustancias estupefacientes en las estancias.

Por ello, la Policía solicitó un mandamiento a la autoridad judicial para la entrada y registro en el domicilio. Una vez autorizada la diligencia por el juzgado, se hallaron diversas drogas --sobre todo sintéticas--, así como libretas con anotaciones de venta de sustancias y diversos útiles para la preparación y distribución de las mismas.

En total, los efectivos aprehendieron ocho tipos de sustancias estupefacientes, entre las que destacan más de 121 gramos de 'tusi', cerca de 2,30 gramos de MDMA, otros 3,30 gramos de ketamina, dos básculas de precisión y 170 euros en efectivo.