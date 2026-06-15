Las fiestas de San Sebastián de los Reyes reunirán a las orquestas Panorama, París de Noia y La Misión

Orquesta Panorama - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes reunirán en el campo de fútbol de la calle Teide entre el 24 y el 26 de agosto a tres de las "mejores" orquestas del país, como son Panorama, París de Noia y La Misión.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la primera actuación tendrá lugar el 24 de agosto a las 00.30 horas (ya madrugada del 25) con La Misión. El 25 de agosto, a las 23.30 horas, será el turno de la Orquesta Panorama. Finalmente, París de Noia pondrá el broche a las celebraciones el 26 de agosto a partir de las 23.30 horas.

Para el Gobierno municipal, se trata de un acontecimiento "único" en el que las tres orquestas gallegas "de fama internacional" realizarán un despliegue de luces, pantallas y sonido "sin precedentes" que marcará "un antes y un después" para los festejos "más importantes de la Comunidad de Madrid".