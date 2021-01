'Filomena' deja en la capital un impacto de 998 millones, con pérdidas de 150 millones en textil y 70 en hostelería

Las ventas en grandes superficies han caído un 20% comparado con el resto de España y se han reducido un 35% en los mercados municipales

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Filomena ha dejado tras de sí una estela de pérdidas económicas que, según datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid, a partir de las estimaciones iniciales de lucro cesante de las asociaciones empresariales, puede cifrase en 998 millones en la economía de la capital, que incluye los 70 millones de la hostelería sólo el fin de semana o los 150 millones en el sector textil al coincidir el temporal con la primera semana de rebajas.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, han compartido una rueda de prensa tras reunirse con los distintos sectores afectados, desde la hostelería, hasta los hoteles, las grandes superficies o los comercios. "Las cifras son una desgracia", ha reconocido Villacís.

"Si la pandemia ya les afectaba gravemente, la nevada ha terminado de confirmar que está siendo un arranque de año catastrófico", ha descrito la vicealcaldesa, que no ha pasado por alto que Filomena se desató justamente en la primera semana de rebajas, aquella empleada "para conseguir liquidez porque el 30 de enero vence el IVA y tienen que hacer frente a las obligaciones fiscales si no hay una demora por parte del Gobierno central, que sería deseable, más los ERTE, que no están configurados como debieran", según les han trasladado.

La vicealcaldesa ha destacado que las pérdidas suponen "cifras impactantes en una ciudad arrollada por una catástrofe de dimensiones desconocidas por esta generación", hasta alcanzar una primera cifra preliminar de 998 millones de euros. Esa cuantificación recoge únicamente lo que se ha dejado de ingresar, el lucro cesante, no los daños ocasionados por Filomena.

En este punto, Villacís ha pedido agilidad al Estado y "tiempos de la sociedad civil", no de la Administración, en la autorización de la declaración como zona catastrófica porque "para una empresa una semana, un día, dos, es todo".

"HA SIDO LA PUNTILLA"

"Ha sido la puntilla para el sector empresarial madrileño. No teníamos bastante ya con la pandemia y ahora Filomena", ha reconocido Miguel Ángel Redondo, que ha detallado que las estimaciones iniciales se han hecho sobre la base de la semana del 11 al 17 de enero dado que confía en que a partir del lunes aumenten las temperaturas mínimas y la climatología dé un respiro, también a la economía.

Así, los datos que aportan las asociaciones empresariales al Ayuntamiento cuantifican en 170 millones de euros por día el lucro cesante durante el fin de semana. A destacar la caída del 24% en la producción estimada de las ventas en comparación con la misma fecha de 2020.

Ya entre semana y hasta este domingo, del 11 al 17 de enero, se estima una disminución del 13% del valor de la producción (98 millones) hasta sumar esa cifra preliminar global de 998 millones de euros en la economía de la capital, unos números que van en la línea de los indicados por CEIM, que calcula en 2.200 millones las pérdidas para toda la región.

Las grandes superficies han aportado una pérdida de facturación del 20% comparado con el resto de España; las ventas han caído un 35% en los mercados municipales; la asociación representativa del comercio COCEM reduce la cifra de negocio en 25 millones; el sector alimentario en 6 millones y los mercadillos ambulantes han registrado un cien por cien de pérdidas en su facturación.