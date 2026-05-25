Finalizadas las excavaciones de los túneles que soterran la A-5 en ambos sentidos de circulación

Borja Carabante y Alberto González en el túnel de soterramiento de la A-5. - EUROPA PRESS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos túneles que soterran la autovía de Extremadura (A-5) para dar vida al Paseo Verde del Suroeste ya se han excavado por completo, tanto en sentido entrada a Madrid, denominado técnicamente como túnel sur --que finalizó el pasado 13 de abril--, como la galería de salida de la capital (túnel norte).

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal del distrito de Latina, Alberto González, han visitado este lunes la zona de obra, a la altura del paseo de Extremadura, 162, donde han recorrido el último tramo de la galería y la zona que ha quedado a cielo abierto para entroncar con el túnel de la M-30 de la avenida Portugal.

"Hoy tenemos una buena noticia: hemos acabado ya, según estaba previsto, la excavación del túnel en su totalidad, tanto en sentido entrada como en sentido salida de la ciudad de Madrid. Son más de 3 kilómetros de túnel que ya ha sido excavado, de tal manera que ahora podamos llevar a cabo las obras de asfalto, de instalaciones, de cuartos técnicos, de iluminación y de extracción de humos", ha señalado Carabante en declaraciones a los medios.

Se trata de unos trabajos de "extraordinaria importancia" para la ciudad, según ha afirmado el delegado, "que van a permitir la transformación de todo el entorno del distrito de Latina". Asimismo, ha anunciado que a finales de junio comenzarán a situarse las vigas de las estructuras de Boadilla y Batán, y a ejecutarse la losa de Yébenes, unas instalaciones que "facilitarán la movilidad" y "disminuirán el impacto del ruido para los vecinos de la zona".

Además, se va a trabajar hasta agosto en el interior del túnel en la ejecución final de la losa inferior, la implantación de paneles, la construcción de los cuartos técnicos, la colocación de todas las instalaciones, la iluminación y el montaje de paneles de mensajería variable. Posteriormente se pasará a la fase de conexión del nuevo túnel con el de Calle 30, acometiendo la integración con los sistemas (ventilación, salidas de emergencias, cámaras, extractores, etc.), para iniciar también la fase de pruebas.

Carabante ha informado que el comienzo de las obras de urbanización en la superficie está previsto para el mes de septiembre, mientras que la apertura del túnel al tráfico tendrá lugar "a final de año, en el mes de diciembre", según la previsión, de cara a culminar la totalidad de la obra "a finales del 2027".

UN "EJEMPLO" DE OBRA DE INGENIERÍA

El Paseo Verde del Suroeste es la obra de regeneración urbana más importante que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, tanto por su impacto económico como por la envergadura de la intervención y los beneficios que aportará a los madrileños. "Es uno de los ejemplos de las obras de ingeniería que pretendemos impulsar en el Ayuntamiento de Madrid", ha apuntado Carabante.

La actuación cuenta con una inversión de más de 400 millones de euros y afecta a 100.000 metros cuadrados. El espacio que ocupa la carretera actualmente se transformará en un gran eje verde de 3,2 kilómetros transitable para los ciudadanos.

Los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca) por la autovía, pasarán a disponer de un corredor naturalizado que conectará, a su vez, con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina, "mejorando las condiciones ambientales" de este ámbito.

Los más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo, reduciendo en un 90% tanto su presencia en la superficie como la contaminación a causa del tráfico rodado".