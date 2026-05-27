La firma de hipotecas en la Comunidad crece un 19,1% en marzo, hasta las 7.727 operaciones

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). El precio de la vivienda usada en venta subió un 0,5% en junio frente al mes previo y un 7,5% más en tasa interanual, hasta los 2.041 euros por metro cuadrado. En el segu - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid ha crecido un 19,1% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 9,03% a nivel nacional, hasta sumar un total de 7.727 operaciones.

Según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se prestaron 2.106,78 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 27,62% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 21,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.127 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.738,78 millones de euros. De ellas, 13 fueron sobre fincas rústicas y 10.114 sobre urbanas.

De las 10.114 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en la Comunidad de Madrid, 7.727 fueron sobre viviendas; 58 en solares y 2.329 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 111 y en 354 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.941 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.476 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 11.536 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 8.768 correspondieron a viviendas, 6 a fincas rústicas, 2.710 a urbanas y 52 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según el Instituto Nacional de Estadística.

Con el avance interanual de marzo, inferior en cerca de 7 puntos al experimentado en febrero (+16,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 21 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%). Con el dato del tercer mes del año se acumulan ya 14 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el tercer mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,1% interanual en marzo, hasta los 174.132 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 20%, hasta superar los 8.125 millones de euros.