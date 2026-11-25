Archivo - Cartel de una vivienda en venta en el escaparate en el barrio de Almagro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Madrid en septiembre ha crecido un 7,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,28% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 8.031 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 89,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

En Madrid se prestaron 1.938,72 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 1,33% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 66,5%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.643 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.959,87 millones de euros. De ellas, 32 fueron sobre fincas rústicas y 10.611 sobre urbanas.

De las 10.611 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Madrid, 8.031 fueron sobre viviendas; 37 en solares y 2.543 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 73 y en 426 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.729 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.230 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.386 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 5.550 correspondieron a viviendas, 16 a fincas rústicas, 1.773 a urbanas y 47 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).