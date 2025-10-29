La Fiscalía de Madrid entrega a Ayuso su Memoria de actividades durante 2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, la Memoria de actividades de la Fiscalía de Madrid en 202 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, la Memoria de actividades de la Fiscalía de Madrid en 2024.

El documento ha sido entregado por la fiscal superior, Almudena Lastra, y recopila los datos más relevantes del pasado ejercicio en los 21 partidos judiciales de la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

En este ámbito, el Gobierno madrileño ha creado desde el comienzo de la actual Legislatura 32 nuevos puestos de funcionarios en la Fiscalía. A esta cifra se sumarán, al menos, siete más en el próximo 2026, año en el que también se mantendrán los 14 funcionarios de la Comunidad de Madrid que este último año han reforzado el servicio.