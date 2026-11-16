La Fiscalía de Madrid impulsa la formación especializada de sus fiscales contra el blanqueo de capitales

Fiscales madrileños participan en una jornada sobre prevención de blanqueo de capitales - FISCALÍA DE MADRID

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y el Consejo General del Notariado han iniciado una línea de colaboración para reforzar la prevención y persecución del blanqueo de capitales con una primera jornada formativa celebrada este lunes en la que una delegación de fiscales madrileños ha conocido el funcionamiento del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado.

En este encuentro, la Fiscalía de Madrid ha trasladado también la conveniencia de formalizar un convenio entre ambas instituciones y celebrar nuevas sesiones que permitan profundizar en la formación especializada de los fiscales, han informado fuentes fiscales.

La jornada constituye el primer contacto entre ambas instituciones en materia formativa y tendrá continuidad con otros encuentros con los que se pretende afianzar una línea estable de colaboración.

El objetivo es que los fiscales conozcan de primera mano los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales que desarrolla el Notariado y adquieran herramientas prácticas para mejorar su actuación en investigaciones relacionadas con esta actividad delictiva.

"La colaboración con el Notariado es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta jornada es el comienzo de una relación que queremos que sea continuada y que permita a los fiscales conocer mejor el trabajo de otras instituciones y reforzar la eficacia de su actuación", ha señalado la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López.

Esta actividad se enmarca en el plan de formación que la Fiscalía madrileña está impulsando con distintas instituciones para dotar a sus miembros de conocimientos prácticos y especializados en materias de especial complejidad. La jornada se repetirá en próximas ediciones para facilitar la participación de más fiscales del territorio.

La delegación ha estado integrada por la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López; el teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Rafael Carlos de Vega Irañeta; el fiscal jefe Provincial de Madrid, José Luis García-Juanes Guerrero; y las fiscales jefas de Área de Alcalá de Henares, Mónica Arias Domínguez; de Getafe-Leganés, María Jesús Escribano Sierra; y de Móstoles-Fuenlabrada, Ana María Martín-Forero Bravo.

También han asistido, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, el fiscal decano de Delitos Económicos, José Manuel San Baldomero Jiménez; la fiscal delegada de Delitos contra la Administración Pública, Ana Victoria Rojo Alonso; los fiscales Rafael Fernández Paiz, Silvia González Betancort, Claudia Galbeño Almaraz, Gonzalo Coronado Maroto, Marina Eva Urzainqui Illescas y María Teresa Zabala Guadalupe, y la abogada fiscal sustituta Esther María Aníbarro Martínez. Por la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha participado la fiscal Beatriz Prado Benayas.