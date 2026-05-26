La FMM aprueba impulsar desde los ayuntamientos la Ley LIDER de la Comunidad para hacer frente a la crisis de vivienda

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet Flores. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado impulsar desde los ayuntamientos la aplicación de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) impulsada desde el Ejecutivo regional que tiene como uno de sus objetivos hacer frente a la crisis de vivienda y que aún tiene que ser aprobada por la Asamblea de Madrid, donde tiene su aprobación asegurada por la mayoría absoluta del PP.

Según recoge en un comunicado la institución presidida por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, esta propuesta plantea que se trabaje para que se aplique "lo antes posible" y que "no haya impedimentos desde los consistorios madrileños".

Esta es una de las proposiciones elevadas por las diferentes comisiones de trabajo y que han contado con el número necesario de firmas "según el reglamento" y han "seguido todos los cauces reglamentarios oportunos". "Habiéndose rechazado únicamente aquellas que por razones formales no se podían presentar", han apostillado.

Además de esta propuesta sobre la Ley LIDER, también se ha aprobado solicitar "mayor cooperación institucional y una apuesta decidida por la integración real" de los migrantes ante la "regularización masiva" impulsada desde el Gobierno central y el "caos ocasionado en los servicios públicos municipales".

En materia de transportes, se han aprobado resoluciones para respaldar las actuaciones del Gobierno regional en la Línea 7B de Metro de Madrid, exigir al de España una actuación urgente en "la deteriorada red de Cercanías Renfe", así como "mantener adecuadamente las infraestructuras de transportes de carácter estatal".

También se ha aprobado crear planes específicos en colegios e institutos de la región para velar por la salud mental de la población estudiantil o el plan Mayores por Madrid, que verá la luz a final de curso y "supondrá un paso más en la senda de la FMM en esta legislatura de acercarse al vecino y brindarle servicios".

Asimismo, se han aprobado también resoluciones acerca de Mancomunidades para la digitalización de las mismas para agilizar procesos, continuar la senda de apoyo al comercio local en los municipios de Madrid o promocionar el turismo cinematográfico y el conocido como "turismo de pantalla".

Asimismo, según ha dado cuenta la institución en el comunicado, también se han suscrito dos nuevos convenios. Uno ha sido con la Cruz Roja del que la presidenta Judith Piquet ha asegurado estar "muy orgullosa" por ser "un nuevo paso en la mejora de la vida de los vecinos y un reconocimiento a la labor de Cruz Roja con los ayuntamientos que desde este martes será más estrecha".

El segundo ha sido con EMPIA, para lograr una unificación normativa acerca del mantenimiento de las piscinas de toda la región ante el problema que supone ahora a las empresas de mantenimiento encontrarse con "normativas muy diferentes de municipio a municipio suponiendo demoras que muchas veces afectan al vecino".

GESTIÓN DE LA FMM

Se ha tratado también la gestión que se está haciendo de la FMM en la presente legislatura, "en la que se ha superado, aún a falta de un año de trabajo, el número de comisiones, resoluciones, convenios y jornadas de cualquier otra legislatura en los 40 años de existencia de la Federación".

Durante la sesión, los alcaldes del Grupo Socialista han expresado su descontento por no haberse debatido las mociones presentadas "a última hora", tras lo que se les ha detallado el funcionamiento de la Federación y del reglamento, para a continuación emplazarles a "reunir los apoyos necesarios de cara a sucesivas comisiones y juntas".

Los miembros del Grupo Popular por su parte "se han remitido al cumplimiento de la normativa interna y no han hecho apreciaciones más allá de respetar el trabajo realizado por las comisiones a lo largo del último trimestre".